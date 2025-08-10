川普家族事業擬募資15億美元 成立WLFI上市公司

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

彭博（Bloomberg News）8日報導，美國總統川普家族加密貨幣事業「世界自由財務」（World Liberty Financial）正計劃募集15億美元，以成立持有加密貨幣$WLFI的上市公司。

報導引述消息人士說法表示，交易結構尚未最終確定，但該公司已就這個合資企業與加密貨幣和科技領域大型投資者接洽。

路透報導，世界自由財務是一個「去中心化平台」。根據其官網，平台聯合創辦人是川普及他的兒子。自成立以來，該平台已為川普家族賺取5億美元。

$WLFI尚未被美國證券管理委員會（Securities andExchange Commission）歸類為證券，因此不會受到與股票等投資相同程度的審查。

