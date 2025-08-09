短短五年實習生變總監…黃仁勳愛女年薪破百萬美元 將成輝達接班人？

隨著人工智慧（AI）商機爆發帶動輝達（Nvidia）股價飆升，市值突破4兆美元，台灣出身的執行長黃仁勳已成為全球家喻戶曉人物，連帶讓他的家人受到關注，包括黃仁勳剛進入輝達的兩名子女。

科技媒體The Information報導，黃仁勳今年稍早在輝達全體員工大會上，被問到一個與裙帶關係有關的問題。黃仁勳對此坦承輝達許多員工的子女也在該公司工作，他不認為這有什麼不妥。黃仁勳表示，相較於父母，輝達許多第二代員工表現通常更好。

不過，可以確定的是，「青出於藍而勝於藍」這句話，目前至少還不適用於一對第二代輝達人，即黃仁勳自己的兒女。

黃仁勳34歲女兒黃敏珊2020年進入輝達，35歲兒子黃勝斌兩年後追隨妹妹腳步，兩人在輝達都持續獲得晉升。不過，黃敏珊與黃勝斌都不是為輝達生產電腦晶片的核心事業效力，黃敏珊任職的部門是製造等產業的模擬軟體，黃勝斌則任職於機器人部門。

黃敏珊和黃勝斌最終會進入輝達，曾有一段時間是難以想像的事，他們都未遵循通往矽谷的傳統路線。黃敏珊曾就讀於餐飲學校，後來鑽研糕點與葡萄酒，曾在紐約與舊金山擔任廚師。黃勝斌則曾在台大學中文，還曾在台北開一家酒吧。

黃勝斌在這家酒吧時不太討論輝達或黃仁勳，黃仁勳當時也還不是名人，但黃勝斌有時候確實會談論父母對他的影響。一名前員工說：「黃勝斌曾告訴我，他8歲時就知道如何買股票。」

至少從一件事來看，黃勝斌經營酒吧時試圖效法黃仁勳。一名前酒保透露，黃勝斌每周會主持主管會議，員工會在這場會議上分享他們的「最重要五件事」，而輝達員工多年來也持續寄這類電子郵件給黃仁勳。

黃敏珊和黃勝斌2019年踏上追隨黃仁勳之路，參加麻省理工學院為期六周的線上課程，專攻AI，黃敏珊同年也進入倫敦商學院研讀企管碩士課程。黃勝斌的酒吧則在2021年熄燈，他同年稍晚也開始在紐約大學攻讀企管碩士。

黃敏珊2020年夏季仍就讀倫敦商學院時，以實習生身分進入輝達行銷部門，後來獲得該部門全職工作。黃敏珊數月後轉調輝達Omniverse事業部門，擔任產品行銷經理。

在外人眼裡，把黃敏珊安插在Omniverse部門目的可能是讓她避開鎂光燈，但輝達員工認為這種安排顯示黃仁勳信任黃敏珊。黃仁勳長期以來一直很專注於壯大輝達核心事業以外的其他事業，他相信黃敏珊有這個能力。

另一方面，黃勝斌2022年進入輝達後也一直專攻另一個黃仁勳興趣日益濃厚的領域：機器人模擬。身為產品線經理，黃勝斌負責監督開發機器人AI模型及模擬軟體的小組，開發這些軟體目的是協助機器人加強認識這個世界。

輝達員工透露，相較於黃勝斌，黃敏珊在輝達能見度較高，影響力也較大。黃仁勳參加大型演講活動時，黃敏珊會加入輝達約數十名高階主管行列，與黃仁勳一起出差。黃敏珊今年3月晉升為資深總監，只比副總裁低一階。

黃敏珊在同事眼中是工作狂，不只工時很長，還會在數分鐘內回覆電子郵件。另據輝達前員工說法，黃敏珊也無懼於直言他人表現不如預期或讓她失望，有時候會突然退出視訊會議，給同事一種自己未達到期望的感覺。

黃敏珊薪酬持續快速成長，根據輝達提交給美國證管會（SEC）的最新委託書，黃敏珊全年總薪酬已從2021年的16萬美元左右，膨脹至去年的逾100萬美元。

相較於個性鮮明的黃敏珊，黃勝斌說話輕柔，作風相對低調，個性似乎較謙虛。同事表示，無法想像黃勝斌對他們生氣或展現強硬態度。