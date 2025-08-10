白宮：金條進口不會課稅
美國黃金期貨上周五（8日）漲幅收斂，從接近紀錄高點回落，因川普政府表示計劃將發布一項新的政策，澄清金條進口不會面臨關稅。在此之前，美國海關與邊境保護局（CBP）判定金條進口必須繳納關稅，令交易人士震驚，一度引發黃金期貨應聲大漲。
白宮官員表示，政府打算在近期發出一項行政命令，澄清一位官員談到有關黃金和其他特定產品關稅的錯誤資訊。白宮表明立場後，紐約商交所黃金12月期貨漲幅迅速收斂，收盤漲1%，報每英兩3,491.3美元，低於盤中高點的3,534.1美元。現貨黃金價格8日收盤幾乎持平，報3,397.75美元。
產業人士先前認為，金條不會納入美國總統川普所謂對等關稅範圍，包括對黃金主要出口國瑞士商品實施的39%關稅。但CBP信函顯示，在瑞士一家黃金精煉商詢問此事時，該機構判定，1公斤和100英兩規格的金條須繳納關稅。若白宮予以澄清，有望平息先前由黃金進口關稅預期引發的市場動盪。
