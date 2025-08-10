那斯達克指數再創新高 本周聚焦通膨數據…觀察Fed因應策略

美國總統川普對數十個國家加徵全面性關稅已於7日上路，但在投資人對後續豁免充滿期待下，美股三大指數上周五（8日）繼續走高，那斯達克指數受蘋果股價大漲鼓舞，再創歷史新高；上上周因就業數據疲弱而大跌 ，霎時成了過眼雲煙。

美國本周將公布7月通膨數據，有助了解關稅對全球最大經濟體的影響，以及在川普陰影下的聯準會（Fed）會如何因應。

蘋果周線大漲逾13%，為2020年來最佳單周表現，投資人看好蘋果執行長庫克對美國加碼投資1,000億美元後可望取得關稅豁免。受蘋果鼓舞，那斯達克綜合指數上周五上漲1%再創新高，周線上漲3.9%。標普500指數上周五逼近6,400點，一周漲2.4%，為6月27日以來最大單周漲幅，道瓊工業指數周線也上漲1.3%。

費城半導體指數和台積電ADR周線也在關稅豁免承諾的激勵下分別上漲2.7%和2.8%。

川普將美股上漲歸功關稅，他說關稅正「對股市產生巨大的正面影響」，「幾乎每天都刷新紀錄」。他表示，數千億美元正「湧入美國國庫」。

eToro分析師肯威爾表示，近來股市動能強勁，技術面和基本面都對多頭有利。他說：「雖然下半年可能出現意料之外的風險，但企業獲利優於預期，且Fed準備逐步降息。只要經濟撐得住，股市還有繼續上漲的力道。」

投資人押注Fed在9月降息的機率已愈來愈高。聯邦資金期貨定價顯示，市場普遍預期Fed下月會議會降息1碼。但如果跡象顯示通膨遠離Fed 2%的目標，勞動市場又出現明顯疲軟，將加劇市場對停滯性通膨的疑慮，並推翻降息預期。