1分鐘看世界／美國政府推動房貸雙雄上市 預期籌資300億美元

川普政府傳出推動房貸雙雄房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac）在今年稍後上市。官員透露，政府準備出售5%到15%持股，預期籌資300億美元，「二房」合計估值達5,000億美元以上。

兩家公司在場外交易的股價8日聞訊一度飆漲22%。據報導，近幾周摩根大通、花旗、美銀執行長與川普討論二房的可能處理方案。川普曾說，二房若上市，政府的擔保仍將持續，但白宮官員未詳述將如何建構。房利美和房地美在2008年金融危機後由政府出資託管。

美國／質疑哈佛未遵守經費規定 商務部威脅沒收專利權

商務部長盧特尼克8日致函哈佛大學校長，表示該校未能遵守聯邦研究經費相關規定，限期9月5日前提出合規證明，否則強制取得該校寶貴的專利權。

美國／證管會對Ripple Labs控告結束 加密幣業重大案件落幕

美國證管會（SEC）宣布結束對Ripple Labs出售未經註冊為證券的瑞波幣（XRP）的控告，並按判決維持違反證券法所裁定的1.25億美元罰款，為這加密幣業重大案件劃下句點。

加拿大／7月就業銳減4.8萬人 比最悲觀預測還差

加拿大統計局說，7月就業人口意外銳減4.8萬人，是2022年1月來最大就業損失，疫情期間不算則為七年來最大降幅，超過經濟學家最悲觀的預測。失業率持穩於6.9%。

日本／大企業上調夏季獎金3.4% 金額寫歷來新高

日本經濟團體聯合會公布，日本大企業將今年夏季獎金調升3.4%，平均金額達97.4萬日圓（約新台幣19.7萬元），是1981年有紀錄以來最高，延續春季勞資談判後調漲月薪的動能。

南韓／延後裁定Google資料轉移 避開美韓峰會敏感時刻

國土交通部說，對Google申請將高精度地圖資料轉移海外資料中心，將再延60天才決定。韓方暫緩這個攸關國安的決議，似有意避開美韓高峰會敏感時刻。

印度／美零售商擴大在地布局 員工將增加逾四成

路透報導，美國零售商百思買（Best Buy）計劃未來把旗下印度全球能力中心（GCC）員工數，從約350人提高到500至550人，增幅至少逾四成，是跨國企業擴大布局印度最新案例。

亞塞拜然／感謝川普協助簽和平協議 將提名角逐諾貝爾和平獎

在美國總統川普協調下，亞塞拜然與亞美尼亞8日簽署和平協議，結束數十年衝突，邁向關係正常化。兩國領袖盛讚川普協助止爭，表示將提名他角逐諾貝爾和平獎。

德國／因應以色列接管加薩計畫 將停止出口相關武器

德國總理梅爾茨8日表示，因應以色列批准接管加薩市的計畫，德國將停止出口可能用於加薩走廊的武器，首度承認拒絕提供以國軍援。德國是以色列第二大武器供應國。