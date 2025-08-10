FT：黃仁勳見川普後 美發輝達AI晶片銷陸許可

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。 (路透)
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。 (路透)

英國金融時報（FT）報導，人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳赴白宮與總統川普會面後，美國商務部已開始核發許可證，讓輝達能向中國大陸出口H20晶片。

美國鬆綁輝達H20晶片銷中禁令後，路透先前報導，輝達大舉追單台積電，要增產30萬顆H20晶片，將使輝達H20晶片庫存量從現有60萬至70萬顆進一步增加。

一名美國官員告訴FT，負責出口管制的商務部工業安全局，已開始核發H20晶片的出口許可。

為了符合美國前總統拜登時代推出的AI晶片出口管制，輝達專為中國大陸市場設計H20晶片。

今年4月，川普政府告訴輝達，禁止H20晶片銷陸，似乎採取強硬的立場，但在黃仁勳7月造訪白宮親自遊說後，川普態度大轉彎，讓輝達獲得美方保證不久後將能獲得許可。但即便當局制定解禁決定後，卻遲未核發許可，令輝達感到挫折。

知情人士透露，黃仁勳本月6日再訪白宮與川普會面，兩天後，商務部開始核發許可。儘管有國安官員提出，允許H20晶片銷陸將有助解放軍，但輝達主張禁令會迫使大陸加速創新。

FT先前報導，包含前白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）在內的20名安全專家和前官員，聯名致函商務部長盧特尼克，對此表達關切，認為不該允許H20晶片銷往大陸。FT看到的信中寫道，「此舉是戰略上的錯誤，將危及美國在AI領域的經濟和軍事優勢」。

