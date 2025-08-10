FT：黃仁勳見川普後 美發輝達AI晶片銷陸許可
英國金融時報（FT）報導，人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳赴白宮與總統川普會面後，美國商務部已開始核發許可證，讓輝達能向中國大陸出口H20晶片。
美國鬆綁輝達H20晶片銷中禁令後，路透先前報導，輝達大舉追單台積電，要增產30萬顆H20晶片，將使輝達H20晶片庫存量從現有60萬至70萬顆進一步增加。
一名美國官員告訴FT，負責出口管制的商務部工業安全局，已開始核發H20晶片的出口許可。
為了符合美國前總統拜登時代推出的AI晶片出口管制，輝達專為中國大陸市場設計H20晶片。
今年4月，川普政府告訴輝達，禁止H20晶片銷陸，似乎採取強硬的立場，但在黃仁勳7月造訪白宮親自遊說後，川普態度大轉彎，讓輝達獲得美方保證不久後將能獲得許可。但即便當局制定解禁決定後，卻遲未核發許可，令輝達感到挫折。
知情人士透露，黃仁勳本月6日再訪白宮與川普會面，兩天後，商務部開始核發許可。儘管有國安官員提出，允許H20晶片銷陸將有助解放軍，但輝達主張禁令會迫使大陸加速創新。
FT先前報導，包含前白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）在內的20名安全專家和前官員，聯名致函商務部長盧特尼克，對此表達關切，認為不該允許H20晶片銷往大陸。FT看到的信中寫道，「此舉是戰略上的錯誤，將危及美國在AI領域的經濟和軍事優勢」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言