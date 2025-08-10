優惠快沒了 美電動車熱銷

根據美國總統川普的「大而美」法案將在9月30日後終止最高7,500美元的電動車抵稅優惠。分析師說法以及銷售數據都顯示，美國消費者正加快腳步搶在優惠消失前購買電動車。

汽車市場資訊服務公司Cox Automotive資深分析師史崔提說：「我們預估第3季可能會創下電動車銷售紀錄，因為抵稅優惠就要沒了。大家正衝出門購買。」

根據Cox Automotive的數據，今年7月美國消費者購買了近13萬100輛新的電動車，創下歷史第二高單月銷量，僅次於去年12月的13.6萬輛。7月銷量較6月增加26.4%，跟去年同期比也有近20%成長。以電動車占整體汽車銷售占比而言，7月達到9.1%，是史上最高單月占比。

電動車交易與數據平台Recurrent市場解析主管納傑曼也表示，「我們看到新電動車的銷售量相當大。」她點名雪佛蘭Equinox系列的電動車款Equinox EV、本田的Prologue與現代的IONIQ 5這幾款車在7月熱賣，例如Equinox EV，7月就賣出8,500輛，寫下特斯拉以外電動車款，在美國單月的最高銷量。

特斯拉儘管銷售已連續兩季下滑，仍是市場領導者。 Cox的數據顯示，特斯拉上季銷售年減12%，第1季的銷售也比去年同期下降約9%。

二手電動車的市況也強強滾。Cox的資料發現，7月有將近3.67萬輛銷售量。

美國前任總統拜登主政時，提供電動車抵稅優惠，因為交通運輸是美國最大碳排來源。新車最高可有7,500美元折抵，讓電動車的車價得以更接近燃油車；二手車最高也有4,000美元抵減。

分析師表示，經銷商利用9月30日期限，也特別營造緊迫感促銷，像是上周五特斯拉官網就以粗體字提醒：「7,500美元聯邦抵稅免即將結束」。經銷商也提供相對優渥的購車條件吸引顧客。Cox數據顯示，7月新電動車買家平均獲得約9,800美元的額外購車優惠，相當於平均成交價的17.5%。

不過史崔提警告，一旦抵稅優惠到期，第4季的電動車銷售可能「大崩盤」。