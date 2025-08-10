特斯拉獲德州共乘許可

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

特斯拉已獲德州政府核發共乘（rideshare）營業許可，為這家電動車大廠按州法經營自駕車服務鋪路。

特斯拉自駕計程車公司（Tesla Robotaxi LLC）已向德州許可與監管局（TDLR）登記為運輸網路公司，並於本周取得營業執照，效期到2026年8月6日止。這使特斯拉加入Uber、Lyft等公司的行列。

依照德州9月1日生效的自駕車監管新法規，必須先申請執照才可營運。目前，德州境內的自駕車必須配備攝影機、投保，並且遵守交通規則。

特斯拉自駕計程車共乘服務6月下旬開始在德州奧斯汀上路，先以少數有安全監督員監看的Model Y電動車試營運，只對一小群特選用戶提供服務，主要是活躍於社群媒體的網紅和分析師，其中許多人在X、YouTube等平台發布特斯拉粉絲愛看的內容，從中獲利。

特斯拉執行長馬斯克上月在財報法說會上表示，自己是「病態的樂觀者」，他相信在2025年底前，特斯拉自駕共乘服務可服務全美半數人口。

德州營業許可是特斯拉經營「運輸網路公司」取得的第一張營業執照。TDLR表示，這張執照可讓特斯拉在該州任何地點經營共乘服務，包括以「自駕機動車輛」提供的服務，而且不需要特斯拉配置安全監控和泊車人員。比起美國其他州，德州傳統上對自駕車道路測試和營運的態度較寬容。

共乘 德州 特斯拉

延伸閱讀

影／高雄電動車闖紅燈狠撞韓系休旅！還波及3輛機車共釀6人傷

馬斯克表態挺川普後 特斯拉品牌忠誠度崩跌

台海若開戰...谷歌蘋果微軟特斯拉會挺台灣嗎？美報告給了答案

佛州1死1傷車禍 特斯拉「具有缺陷」被判賠2.43億

相關新聞

那斯達克指數再創新高 本周聚焦通膨數據…觀察Fed因應策略

美國總統川普對數十個國家加徵全面性關稅已於7日上路，但在投資人對後續豁免充滿期待下，美股三大指數上周五（8日）繼續走高，...

優惠快沒了 美電動車熱銷

根據美國總統川普的「大而美」法案將在9月30日後終止最高7,500美元的電動車抵稅優惠。分析師說法以及銷售數據都顯示，美...

白宮：金條進口不會課稅

美國黃金期貨上周五（8日）漲幅收斂，從接近紀錄高點回落，因川普政府表示計劃將發布一項新的政策，澄清金條進口不會面臨關稅。...

FT：黃仁勳見川普後 美發輝達AI晶片銷陸許可

英國金融時報（FT）報導，人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳赴白宮與總統川普會面後，美國商務部已開...

特斯拉獲德州共乘許可

特斯拉已獲德州政府核發共乘（rideshare）營業許可，為這家電動車大廠按州法經營自駕車服務鋪路。

1分鐘看世界／美國政府推動房貸雙雄上市 預期籌資300億美元

川普政府傳出推動房貸雙雄房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac）在今年稍後上市。官員透露，政府準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。