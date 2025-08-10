特斯拉獲德州共乘許可

特斯拉已獲德州政府核發共乘（rideshare）營業許可，為這家電動車大廠按州法經營自駕車服務鋪路。

特斯拉自駕計程車公司（Tesla Robotaxi LLC）已向德州許可與監管局（TDLR）登記為運輸網路公司，並於本周取得營業執照，效期到2026年8月6日止。這使特斯拉加入Uber、Lyft等公司的行列。

依照德州9月1日生效的自駕車監管新法規，必須先申請執照才可營運。目前，德州境內的自駕車必須配備攝影機、投保，並且遵守交通規則。

特斯拉自駕計程車共乘服務6月下旬開始在德州奧斯汀上路，先以少數有安全監督員監看的Model Y電動車試營運，只對一小群特選用戶提供服務，主要是活躍於社群媒體的網紅和分析師，其中許多人在X、YouTube等平台發布特斯拉粉絲愛看的內容，從中獲利。

特斯拉執行長馬斯克上月在財報法說會上表示，自己是「病態的樂觀者」，他相信在2025年底前，特斯拉自駕共乘服務可服務全美半數人口。

德州營業許可是特斯拉經營「運輸網路公司」取得的第一張營業執照。TDLR表示，這張執照可讓特斯拉在該州任何地點經營共乘服務，包括以「自駕機動車輛」提供的服務，而且不需要特斯拉配置安全監控和泊車人員。比起美國其他州，德州傳統上對自駕車道路測試和營運的態度較寬容。