關稅豁免助攻那指連創新高 專家警告這數字恐引發美股回檔

美國總統川普對數十個國家加徵全面性關稅已於7日正式上路，但在投資人對後續豁免充滿期待之下，美國股市三大指數周五繼續走高。上周因就業數據疲弱而大跌 ，霎時成了過眼雲煙。美國下周將公布7月通膨數據，將有助了解關稅對全球最大經濟體的影響，以及在川普陰影下的聯準會（Fed）會如何因應。

蘋果（Apple）周線大漲逾13%，創下2020年來最佳單周表現，投資人看好蘋果執行長庫克對美國國內製造業加碼投資1,000億美元後可望取得關稅豁免。受蘋果鼓舞，那斯達克綜合指數周五上漲1%再創新高，周線上漲3.9%。標普500指數周五逼近6,400點，一周下來上漲2.4%，創6月27日以來最大單周漲幅，道瓊工業指數周線也上漲1.3%。

費城半導體指數和台積電ADR周線也在關稅豁免承諾的激勵下分別上漲2.7%和2.8%。

川普將美股上漲歸功於關稅，他說關稅正「對股市產生巨大的正面影響」，「幾乎每天都刷新紀錄」。他表示，數千億美元正「湧入美國國庫」。

eToro分析師肯威爾表示，近來股市動能強勁，技術面和基本面都對多頭有利。他說：「雖然2025年下半年可能出現意料之外的風險，但企業獲利優於預期，且Fed準備逐步降息。只要經濟撐得住，股市還有繼續上漲的力道。」

瑞士隆奧投資管理公司經理人葉爾波（Florian lelpo）說：「本周強勁反彈，明顯帶有『逢低買進』的心態。上周信心一度減弱，對優於預期的財報反應平淡，但本周明顯展現出不同走勢。」

投資人押注Fed在9月降息的機率已愈來愈高。上周公債價格走揚引發殖利率大跌後，美國10年期公債殖利率本周小幅回升，收在4.282%。

聯邦基金期貨定價顯示，市場普遍預期Fed下月會議會降息1碼（0.25個百分點）。但如果跡象顯示通膨遠離Fed 2%的目標，而勞動市場又出現明顯疲軟，將加劇市場對停滯性通膨的疑慮，並推翻降息預期。

因此，通膨數據將再度成為市場焦點，最新的消費者物價指數（CPI）將於周二公布，生產者物價指數（PPI）則在周四發布，零售銷售在內經濟數據也將陸續登場。

Freedom Capital Markets全球首席策略師伍茲說：「最重要的就是CPI數據，這肯定會決定貨幣政策走向。」

投資人也不禁要問：美股是否已快到頂？Piper Sandler董事總經理強森認為，雖然夏季是淡季，8月和9月經常引發小幅回檔，但那些原本懷疑這波漲勢的投資人，如今被迫「逢低買進……而不是高檔賣出」。

但越來越多策略師和技術分析師擔心，市場恐在短期內出現5%或更大的回檔，理由包括價位偏高、動能減弱以及持股集中風險升高。DataTrek Research聯合創辦柯拉斯指出，標普500指數依預估獲利計算的本益比約為22倍，顯示市場處於「信心高點」。

德意志銀行和摩根士丹利在內策略師最近也表示，美股過去四個月幾乎一路上漲後，價位已來到歷史高檔，而隨著進入淡季，可能將出現一定幅度的回檔。

晨星財富多元資產策略長帕帕拉多說：「我確實認為市場正醞釀小幅回檔的態勢，疑慮正在發酵。」