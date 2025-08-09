嗆長和集團「共產黨公司」 美駐巴拿馬大使：與陸有關營運者要撤出港口

中國國企中國遠洋海運集團在香港長和集團出售海外港口業務交易上，尋求加入買方財團之際，美國駐巴拿馬大使卡布瑞拉近日表示，要將與中國有關聯的營運者從巴拿馬運河主要港口撤出，並指長和集團是一間「共產黨的公司」。

英國金融時報8日報導，中國中遠集團正尋求在長和出售海外港口資產交易中，持有至少20%至30%的股份。

報道引述消息指，在長和與貝萊德（BlackRock）及地中海航運公司（MSC）的獨家磋商期到期後，中國遠洋海運集團要求獲得大量股份。根據正討論的其中一個方案，中國遠洋海運集團將獲得41個港口的股份，但不包括2個巴拿馬運河港口。

長和早前公布，擬邀請中國大陸的主要策略投資者加入成為買方財團的重要成員。

報道引述兩位了解北京觀點人士表示，中國遠洋海運集團是唯一獲准參與談判的中國公司，這使其在與貝萊德和地中海航運的談判中擁有巨大籌碼，因為貝萊德和地中海航運需要一間中國合作伙伴，才能獲得中國國家市場監督管理總局的批准。

南華早報8日報導，美國駐巴拿馬大使卡布瑞拉（Kevin Cabrera）6日訪問巴拿馬北部箇朗（Colon）省時，呼籲將與中國有關的營運者從巴拿馬運河主要港口撤出。

卡布瑞拉又批評長和旗下的巴拿馬運河公司，並指華府支持替代這間公司。

卡布瑞拉表示，「他們是一個糟糕的營運者，他們沒有做好其工作」，又指「這是一間共產黨的公司。我們很高興他們很快就不再營運這些港口」。

卡布瑞拉表示，任何新的營運者應該是可靠並承諾支持巴拿馬人民的公司。

美國總統川普（Donald Trump）多次表明要拿回巴拿馬運河，並指中國正營運巴拿馬運河。事件令管理巴拿馬運河兩端兩個港口的香港長和集團陷入美中政治角力中，且已不止一次有美國官員將長和與中國當局扯上關係。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今年1月接受媒體訪問時表示，巴拿馬運河兩端港口是由一家總部位在香港的公司營運，「每家在中國或香港營運的公司均受中國控制，比以往任何時候都更受中國控制」，它們必須做中國政府要它們做的事。