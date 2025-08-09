太平洋島國論壇未受邀 美仍支持台灣等夥伴與會

索羅門群島在北京壓力下排除台灣參加太平洋島國論壇會議，總理馬內列後來說，美、中等21個捐助國都不會受邀。美方對此表達「失望」，仍支持所有夥伴持續參加會議，包括台灣。

索羅門群島是中國在太平洋島國最大的安全盟友，將於9月主辦由18個成員國組成的「太平洋島國論壇」（PIF）年度會議。

捨中國與台灣建交的3個島國曾擔心，台灣官員被阻止入境索羅門群島。

索羅門群島自2019年與台灣斷交、轉與中國建交後，今年4月更將台灣從可享優惠入境待遇的國家名單上移除。

馬內列（Jeremiah Manele）本月6日告訴索羅門群島國會，由於針對各對話夥伴與太平洋區域關係的審查尚未完成，內閣已決定不邀請任何對話夥伴出席今年會議。

他說，他本週已將這項決定告知太平洋島國論壇的18位成員國領袖，但世界銀行（World Bank）、亞洲開發銀行（Asian Development Bank）及民間社會團體仍將出席論壇。

路透社報導，美國國務院發言人指出，美國「對索羅門群島決定排除對話和開發夥伴出席今年太平洋島國論壇領袖會議的相關報導感到失望」，「我們支持所有PIF夥伴依照PIF領袖們1992年同意（的結論），持續參加PIF年度領袖會議，包括台灣」。

中國大使館未回覆置評要求。

太平洋島國論壇成員國的外交部長們下週將在斐濟（Fiji）開會。