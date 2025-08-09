黃仁勳赴白宮有用！FT：美商務部開始向輝達發放H20出口許可證
金融時報（FT）8日報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳赴白宮拜會美國總統川普後，數周沒有行動的美國商務部開始向輝達發放H20晶片出口至中國大陸的許可證。
一位美國官員告訴FT，商務部轄下負責出口管制的工業安全局（Bureau of Industry and Security）已經發放H20的許可證。
拜登政府對更先進的人工智慧（AI）晶片實施出口管制後，輝達為中國市場設計H20晶片。川普政府4月似乎採取更強硬的立場，告知輝達不能將H20晶片銷往中國，但黃仁勳造訪白宮並直接遊說，讓川普改變立場。然而，決定做出3周後，政府仍未開始發放許可證，讓輝達感到沮喪。
黃仁勳6日造訪白宮，並與川普舉行另一場會議。據知情人士透露，會議兩天後，商務部開始發放許可證。輝達與商務部均拒絕置評。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言