黃仁勳赴白宮有用！FT：美商務部開始向輝達發放H20出口許可證

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳7月23日出席在華府舉行的「贏得人工智慧競賽」高峰會。路透
金融時報（FT）8日報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳赴白宮拜會美國總統川普後，數周沒有行動的美國商務部開始向輝達發放H20晶片出口至中國大陸的許可證。

一位美國官員告訴FT，商務部轄下負責出口管制的工業安全局（Bureau of Industry and Security）已經發放H20的許可證。

拜登政府對更先進的人工智慧（AI）晶片實施出口管制後，輝達為中國市場設計H20晶片。川普政府4月似乎採取更強硬的立場，告知輝達不能將H20晶片銷往中國，但黃仁勳造訪白宮並直接遊說，讓川普改變立場。然而，決定做出3周後，政府仍未開始發放許可證，讓輝達感到沮喪。

黃仁勳6日造訪白宮，並與川普舉行另一場會議。據知情人士透露，會議兩天後，商務部開始發放許可證。輝達與商務部均拒絕置評。

