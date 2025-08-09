投資人衡量川普最新舉措　歐股互有漲跌

中央社／ 倫敦8日綜合外電報導

投資人緊盯美國總統川普關稅和準備與俄國總統蒲亭會面的最新情勢發展，歐洲股市今天互有漲跌；有報導披露美國將黃金納入對等關稅範疇後，黃金期貨價格創歷史天價。

倫敦FTSE 100指數下跌5.04點或0.06%，收在9095.73點。

法蘭克福DAX指數下跌29.64點或0.12%，收在24162.86點。

巴黎CAC 40指數上漲33.68點或0.44%，收在7743.00點。

英國「金融時報」引述美國海關與邊境保護局（CBP）信件報導，美國對1公斤進口金條課徵關稅，影響所及，紐約商品交易所（Comex）12月交割黃金期貨合約今天盤中觸及每盎司3534.10美元。

美國 黃金 指數

延伸閱讀

川普指示：人口普查新規 排除非法移民

英語不佳 行經阿州2卡車司機吃罰單 川普行政令上路後首開鍘

川普稱就業數據遭篡改開除勞工統計局長　另提數據

川普將會亞美尼亞與亞塞拜然領袖 舉行和平峰會

相關新聞

美股早盤／挺住關稅利空？三大指數全面走揚 資金動向卻暗藏端倪

美國股市三大指數8日早盤全面走高，無視關稅利空，道瓊工業指數漲逾100點，標普500指數可望寫下6月底以來最佳單周表現。

美國經濟「停滯性通膨」在劫難逃？將牽動美元、美債、美股走勢

美國經濟轉弱跡象漸增，經濟學家警告，若從前端擋風玻璃看向前方的路，而不是回頭看後視鏡，就會清楚瞧見「停滯性通膨」（sta...

拉鴻海上車？傳鴻海俄州廠背後買家是軟銀 想拚AI資料中心

彭博資訊報導，鴻海集團本周宣布出售位於美國俄亥俄州的電動車廠，給一家名為CRESCENT DUNE的公司，但背後真正的買...

川普沒擋美國晶片法撥款？環球晶取得2億美元分階段補助

中美晶8日表示，旗下的環球晶6月已獲得美國晶片法案補貼2億多美元，約占總撥款額一半，顯示川普政府並未阻擋補貼發放。

美國不疊加日本關稅日股勁揚 但亞股大多收低

日本和美國解決了彼此間對關稅稅率的不同說法，加上索尼等日本重要科技企業公布的財報或財測表現強勁，帶動類股漲勢，東京股市今...

為何庫克贏關稅豁免 陳立武卻成新箭靶？川普差別待遇取決「這步驟」

美國總統川普周四以英特爾執行長陳立武與中國大陸關係匪淺涉及利益衝突為由，要他立刻辭職。前一天，蘋果執行長拜訪白宮並致贈川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。