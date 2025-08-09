投資人衡量川普最新舉措 歐股互有漲跌
投資人緊盯美國總統川普關稅和準備與俄國總統蒲亭會面的最新情勢發展，歐洲股市今天互有漲跌；有報導披露美國將黃金納入對等關稅範疇後，黃金期貨價格創歷史天價。
倫敦FTSE 100指數下跌5.04點或0.06%，收在9095.73點。
法蘭克福DAX指數下跌29.64點或0.12%，收在24162.86點。
巴黎CAC 40指數上漲33.68點或0.44%，收在7743.00點。
英國「金融時報」引述美國海關與邊境保護局（CBP）信件報導，美國對1公斤進口金條課徵關稅，影響所及，紐約商品交易所（Comex）12月交割黃金期貨合約今天盤中觸及每盎司3534.10美元。
