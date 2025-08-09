聽新聞
川普提名 米倫遞補聯準會理事

聯合報／ 國際中心／綜合報導
白宮經濟顧問委員會主席米倫已獲提名為聯準會臨時理事。美聯社
白宮經濟顧問委員會主席米倫已獲提名為聯準會臨時理事。美聯社

美國總統川普七日宣布，已選定白宮經濟顧問委員會主席米倫遞補庫格勒出任聯準會理事。知情人士也透露，在川普的下任聯準會主席人選名單中，現任理事沃勒呼聲最高。

聯準會觀察家認為，米倫人事案可能是「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）接掌聯準會的開端，因為川普將能任命任期從明年二月一日起十四年的理事，以及明年五月的主席，若聯準會主席鮑爾在主席任期明年五月屆滿後，同時卸下任期預定二○二八年一月的理事職務，川普能再安插一人。

摩根大通首席美國經濟學家指出，米倫獲提名理事，提高九月降息一碼的可能性，因為鮑爾在決策會議要考量的風險管理，已不只就業和通膨間的平衡。

前總統拜登任命的庫格勒上周意外宣布辭職，將在本周過後提前離開聯準會，她任期原至明年一月底。

川普在自創社群媒體真實社群發文寫道，米倫「從我第二任一開始就與我並肩作戰，他在經濟學領域的專業無與倫比，他將會做得非常傑出」。川普還寫道，米倫只會做完庫格勒所餘任期，川普會在同時間繼續尋找繼任人選。

米倫的提名，還需經美國聯邦參議院確認。參院正值年度的八月休會期，預計到九月初才開議。即使共和黨籍參議員將他的提名列為優先，核可他的新職可能仍需數周。

米倫擁有哈佛大學經濟學博士學位，一直呼應川普降息主張。彭博報導說，比起川普其他許多顧問，他以能用更冷靜溫和的語調發表觀點而建立名聲。但對聯準會，他仍是直言不諱的批評者，曾提出若干被認為不合常規的聯準會改革建議。

外界認為，米倫一篇題為「重建全球貿易體系使用者指引」的四十一頁論文，為川普第二任的貿易政策提供理論基礎。

