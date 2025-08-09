遭川普點名下台 英特爾陳立武陷內憂外患

美國總統川普敦促英特爾執行長陳立武下台，認為陳立武涉及利益衝突，有美媒指出，英特爾迄今表面上力挺陳立武，但他早和部分董事會成員意見相左，有志難伸。

川普7日在Truth Social發文說：「英特爾執行長嚴重涉及利益衝突，必須立刻辭職。除此之外別無他法。」共和黨籍聯邦參議員柯頓本周要求英特爾董事長解釋陳立武在中國的關係。

英特爾昨（8）日罕見發出聲明，表達深耕美國，與總統「美國優先」目標一致。同時，陳立武也發出給員工的一封信，強調美國已是他超過40年的家，與大家一起恢復英特爾的實力，是其職業生涯中的光榮。而關於他過去的職務，近期流傳許多錯誤資訊，他始終遵循最高的法律和道德標準。

英特爾表示，英特爾在美國已具備56年生產製造經驗，我們持續投資數十億美元在本土半導體研發和製造，包括在亞利桑那新廠，將採用全美最先進的製程技術，也是唯一在美國投資先進邏輯製程節點開發的公司。我們期待與政府持續合作。

據美媒報導，陳立武4月和商務部長盧特尼克會面約一小時，討論他的整頓計畫。兩人最近又通電話，並談到本月再度會面，消息透露，盧特尼克曾向陳立武表示，英特爾若有爭取蘋果在內大客戶的可行計畫，政府會力挺。

據報導，陳立武3月上任後，蜜月期很快就結束。陳立武和英特爾董事長葉里（Frank Yeary）幾乎立刻就為英特爾是否應繼續為自家和客戶生產晶片，或退出製造事業上意見不合。陳立武最近籌資和收購一家AI公司的計畫，也因董事會成員反對而受阻。據說陳立武覺得自己在整頓英特爾受到董事會掣肘。