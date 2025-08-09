遭川普點名下台 英特爾陳立武陷內憂外患

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者鐘惠玲／綜合報導
英特爾執行長陳立武。 美聯社
英特爾執行長陳立武。 美聯社

美國總統川普敦促英特爾執行長陳立武下台，認為陳立武涉及利益衝突，有美媒指出，英特爾迄今表面上力挺陳立武，但他早和部分董事會成員意見相左，有志難伸。

川普7日在Truth Social發文說：「英特爾執行長嚴重涉及利益衝突，必須立刻辭職。除此之外別無他法。」共和黨籍聯邦參議員柯頓本周要求英特爾董事長解釋陳立武在中國的關係。

英特爾昨（8）日罕見發出聲明，表達深耕美國，與總統「美國優先」目標一致。同時，陳立武也發出給員工的一封信，強調美國已是他超過40年的家，與大家一起恢復英特爾的實力，是其職業生涯中的光榮。而關於他過去的職務，近期流傳許多錯誤資訊，他始終遵循最高的法律和道德標準。

英特爾表示，英特爾在美國已具備56年生產製造經驗，我們持續投資數十億美元在本土半導體研發和製造，包括在亞利桑那新廠，將採用全美最先進的製程技術，也是唯一在美國投資先進邏輯製程節點開發的公司。我們期待與政府持續合作。

據美媒報導，陳立武4月和商務部長盧特尼克會面約一小時，討論他的整頓計畫。兩人最近又通電話，並談到本月再度會面，消息透露，盧特尼克曾向陳立武表示，英特爾若有爭取蘋果在內大客戶的可行計畫，政府會力挺。

據報導，陳立武3月上任後，蜜月期很快就結束。陳立武和英特爾董事長葉里（Frank Yeary）幾乎立刻就為英特爾是否應繼續為自家和客戶生產晶片，或退出製造事業上意見不合。陳立武最近籌資和收購一家AI公司的計畫，也因董事會成員反對而受阻。據說陳立武覺得自己在整頓英特爾受到董事會掣肘。

英特爾 陳立武 董事長

延伸閱讀

被川普點名「立刻辭職」 英特爾CEO陳立武致員工信全文曝光

英特爾執行長陳立武和董事會已陷不合 川普施壓落井下石

川普直言「英特爾被台灣榨乾」！網轟：牽拖…是Intel自爆

半導體廠商如何免徵百分之百川普關稅？盧特尼克解釋了

相關新聞

川普提名顧問米倫任Fed理事 MAGA勢力接掌Fed揭序幕

美國總統川普6日宣布，將提名白宮經濟顧問委員會（CEA）主席米倫（Stephen Miran），接任上周意外請辭的聯準會...

美國經濟「停滯性通膨」在劫難逃？將牽動美元、美債、美股走勢

美國經濟轉弱跡象漸增，經濟學家警告，若從前端擋風玻璃看向前方的路，而不是回頭看後視鏡，就會清楚瞧見「停滯性通膨」（sta...

川普鬆綁退休帳戶投資 允許錢進私募股權、房地產及加密資產

美國川普總統7日簽署行政命令，放寬401（k）退休帳戶投資私募股權、房地產、加密貨幣和其他另類資產的相關規定，對於希望從...

美取消70億美元太陽能補助

美國總統川普政府7日取消一項拜登政府時期推動、總額達70億美元的太陽能補助計畫。

OpenAI 新模型GPT-5問世 更會寫程式了

OpenAI正式推出功能更強大的新一代人工智慧（AI）模型GPT-5，執行長奧特曼形容為AI模型的「重大升級」，更聰明、...

川普提名 米倫遞補聯準會理事

美國總統川普七日宣布，已選定白宮經濟顧問委員會主席米倫遞補庫格勒出任聯準會理事。知情人士也透露，在川普的下任聯準會主席人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。