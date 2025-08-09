沃勒接任Fed主席呼聲高

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

知情人士透露，在美國總統川普下任聯準會（Fed）主席人選名單中，以現任理事沃勒（Christopher Waller）呼聲最高，剛獲川普提名為Fed理事的米倫也說，沃勒「擁有令人驚豔的過往紀錄」。

彭博資訊報導，沃勒過去一年來發表的經濟看法，已吸引川普顧問團注意，川普顧問團對於沃勒願意根據預測、而非當前數據採取行動的態度印象深刻，而且沃勒也深度了解整個Fed體系。

米倫7日接受彭博電視採訪，被問到是否建議川普挑選沃勒擔任下任Fed主席時說，「我認為過去兩年來，沃勒理事在Fed針對通膨問題所做的預測，以及他對於Fed需要採取行動方向因應通膨所做的預測，建立令人驚艷的過往紀錄」。

知情人士表示，沃勒已與川普團隊針對Fed主席一職進行會談，但還沒和川普本人會面。其他潛在人選包括Fed前理事華許和國家經濟委員會主任哈塞特。

沃勒7月受訪時表明願接下Fed主席重任，「如果總統聯繫我說，『我希望你來擔任』，那我會接受」，「但他還沒聯繫我」。

Fed 川普 彭博

