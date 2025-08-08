經過空前危機後 「液態黃金」不再漲翻天 業界龍頭對未來看法全說了

古希臘詩人荷馬譽為「液態黃金」的橄欖油，在過去兩個產季歉收，讓整個橄欖油產業鏈陷入異常的動盪，如今橄欖油在西班牙大豐收，令業界重拾信心，超商貨架上的橄欖油價格也回落。

全球最大橄欖油製造商Deoleo執行長瓦爾德斯（Cristóbal Valdés）表示，西班牙橄欖收成佳，加上市場情緒正在改善，顯示這個產業正擺脫史上數一數二艱困的時刻。

先前，氣候變遷引發的極端天氣，加上高利率、高通膨等不利條件齊備，最終導致去年橄欖油價格保猛漲，引發了一場完美風暴，令消費者與資深業內人士都感到震驚。

不過，瓦爾德斯表示，「一項重大轉變」已發生，先前因原料稀缺、價格震盪，加上消費下滑，構成該產業史上頗具挑戰性的時期，而現在將迎來更正常、前景可期的市況。Deoleo也預期整個下半年，橄欖油原料價格將保持在可控範圍內。

西班牙是歐盟成員國中的最大橄欖油生產國，也是全球橄欖油價格指標。據西國農業部資料，2024/2025作物年度，該國橄欖油產量共141萬公噸，雖然略低於預期，但較前一年度的85.56萬公噸，大增約65%。