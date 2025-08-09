川普提名顧問米倫任Fed理事 MAGA勢力接掌Fed揭序幕

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普6日宣布，將提名白宮經濟顧問委員會（CEA）主席米倫（Stephen Miran），接任上周意外請辭的聯準會（Fed）理事庫格勒。美聯社
美國總統川普6日宣布，將提名白宮經濟顧問委員會（CEA）主席米倫（Stephen Miran），接任上周意外請辭的聯準會（Fed）理事庫格勒。美聯社

美國總統川普6日宣布，將提名白宮經濟顧問委員會（CEA）主席米倫（Stephen Miran），接任上周意外請辭的聯準會（Fed）理事庫格勒，可能揭開川普「讓美國再度偉大」（MAGA）勢力接掌Fed的序幕，將強化Fed 9月降息可能性，並加重美元貶值壓力。

川普在社群平台發文表示：「我很榮幸宣布，我已選定現為CEA主席的米倫，接下Fed理事會的懸缺，直到明年1月31日。同時我們將繼續尋找長期接任者。米倫擁有哈佛大學經濟學博士學位，在我的第一任政府表現出色，從我第二任期開始以來就與我並肩作戰，他在經濟領域的專業能力無與倫比，他將做得非常出色」。

Fed人事異動
Fed人事異動

庫格勒上周突然表示，8日將辭去Fed理事。米倫的理事提名仍須經過美國參議院認可。

米倫曾任財政部政策顧問，接任CEA主席以來，一貫支持川普的關稅政策，最近也主張沒有證據顯示關稅已導致通膨。

一般認為，他的利率政策立場偏向鴿派，下半年將加入鼓吹降息陣營，不過米倫理事任期到明年1月底屆滿，因此只會參加四次決策會議，且Fed內部為多數決，他不太可能對Fed決策造成結構性影響。

Fed 川普 美國

延伸閱讀

50%關稅點燃怒火…印度開出報復川普第一槍 這些產品不買了

川普沒擋美國晶片法撥款？環球晶取得2億美元分階段補助

為何庫克贏關稅豁免 陳立武卻成新箭靶？川普差別待遇取決「這步驟」

川普指示：人口普查新規 排除非法移民

相關新聞

美股早盤／挺住關稅利空？三大指數全面走揚 資金動向卻暗藏端倪

美國股市三大指數8日早盤全面走高，無視關稅利空，道瓊工業指數漲逾100點，標普500指數可望寫下6月底以來最佳單周表現。

美國經濟「停滯性通膨」在劫難逃？將牽動美元、美債、美股走勢

美國經濟轉弱跡象漸增，經濟學家警告，若從前端擋風玻璃看向前方的路，而不是回頭看後視鏡，就會清楚瞧見「停滯性通膨」（sta...

拉鴻海上車？傳鴻海俄州廠背後買家是軟銀 想拚AI資料中心

彭博資訊報導，鴻海集團本周宣布出售位於美國俄亥俄州的電動車廠，給一家名為CRESCENT DUNE的公司，但背後真正的買...

川普沒擋美國晶片法撥款？環球晶取得2億美元分階段補助

中美晶8日表示，旗下的環球晶6月已獲得美國晶片法案補貼2億多美元，約占總撥款額一半，顯示川普政府並未阻擋補貼發放。

川普提名顧問米倫任Fed理事 MAGA勢力接掌Fed揭序幕

美國總統川普6日宣布，將提名白宮經濟顧問委員會（CEA）主席米倫（Stephen Miran），接任上周意外請辭的聯準會...

川普鬆綁退休帳戶投資 允許錢進私募股權、房地產及加密資產

美國川普總統7日簽署行政命令，放寬401（k）退休帳戶投資私募股權、房地產、加密貨幣和其他另類資產的相關規定，對於希望從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。