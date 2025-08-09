川普提名顧問米倫任Fed理事 MAGA勢力接掌Fed揭序幕

美國總統川普6日宣布，將提名白宮經濟顧問委員會（CEA）主席米倫（Stephen Miran），接任上周意外請辭的聯準會（Fed）理事庫格勒，可能揭開川普「讓美國再度偉大」（MAGA）勢力接掌Fed的序幕，將強化Fed 9月降息可能性，並加重美元貶值壓力。

川普在社群平台發文表示：「我很榮幸宣布，我已選定現為CEA主席的米倫，接下Fed理事會的懸缺，直到明年1月31日。同時我們將繼續尋找長期接任者。米倫擁有哈佛大學經濟學博士學位，在我的第一任政府表現出色，從我第二任期開始以來就與我並肩作戰，他在經濟領域的專業能力無與倫比，他將做得非常出色」。

Fed人事異動

庫格勒上周突然表示，8日將辭去Fed理事。米倫的理事提名仍須經過美國參議院認可。

米倫曾任財政部政策顧問，接任CEA主席以來，一貫支持川普的關稅政策，最近也主張沒有證據顯示關稅已導致通膨。

一般認為，他的利率政策立場偏向鴿派，下半年將加入鼓吹降息陣營，不過米倫理事任期到明年1月底屆滿，因此只會參加四次決策會議，且Fed內部為多數決，他不太可能對Fed決策造成結構性影響。