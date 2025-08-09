美取消70億美元太陽能補助

美國總統川普政府7日取消一項拜登政府時期推動、總額達70億美元的太陽能補助計畫。

另外，美國商務部已針對來自印尼、寮國、印度的太陽能模組，是否涉嫌傾銷和違法補貼，啟動調查。

這項名為「全民太陽能」（Solar For All）的計畫，旨在為全美各地低收入和弱勢社區的屋頂安裝光電設備，提供補助，涵蓋在2022年具里程碑意義的「通膨削減法」（IRA）內。

這項計畫包含各州機構和非營利組織共60個接受補助的單位，已由民主黨及共和黨主政的各州選出。這項倡議旨在幫助超過90萬個家戶削減每年數百美元的電費。

美國環保署（EPA）署長澤爾丁（Lee Zeldin）在社群媒體X發布影片指出，上個月通過的「大而美」減稅與支出法案撤銷了「溫室氣體減量基金」，而「全民太陽能」計畫就涵蓋在這筆基金。他說，現在他有義務要遵守法律。

他也批評這項計畫免除購買美國製造商品的要求，稱這是「對中國的大好消息」。

根據研究公司Atlas Public Policy分析，在這項計畫承諾的70億美元中，目前僅支出5,300萬美元。