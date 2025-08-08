美股早盤／挺住關稅利空？三大指數全面走揚 資金動向卻暗藏端倪
美國股市三大指數8日早盤全面走高，無視關稅利空，道瓊工業指數漲逾100點，標普500指數可望寫下6月底以來最佳單周表現。
標普500指數8日早盤漲0.5%，報6,373.37點，本周以來已漲2.2%；道瓊工業指數漲159.91點或0.4%，報44,128.55點，那斯達克綜合指數漲0.6%至21362.97點。
英特爾股價7日收跌逾3%，8日早盤則漲0.8%。英特爾執行長陳立武表示，獲得董事會全力支持，首度回應美國總統川普。川普7日以利益衝突為由，要求陳立武辭去英特爾執行長一職。
台積電8日公布7月營收成長近26%，再次印證人工智慧（AI）支出持續加速。台積電ADR 8日早盤不漲反跌，跌幅約0.4%。
標普500指數已從4月底點大漲三成，反映企業財報強勁及美國聯準會（Fed）可望降息以支撐經濟帶來的助益。不過，在股市價位高昂和關稅不確定性揮之不去之際，一些業者已示警客戶為美股短線拉回做好準備。
美國銀行公司（BofA）策略師哈奈特（Michael Hartnett）指出，隨著全面性關稅將衝擊經濟成長的憂慮復熾，投資人紛紛把資金撤出美股，大舉轉進現金基金。美銀引用EPFR Global數據指出，8月6日止一周投資人從美股贖回近280億美元，貨幣市場基金則吸金約1,070億美元。
