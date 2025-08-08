美國經濟「停滯性通膨」在劫難逃？將牽動美元、美債、美股走勢

美國經濟轉弱跡象漸增，經濟學家警告，若從前端擋風玻璃看向前方的路，而不是回頭看後視鏡，就會清楚瞧見「停滯性通膨」（stagflation）即將來襲，將牽動美元、美債與美股走勢。

經濟顧問公司QuantMetriks董事總經理薩夫里認為，美國經濟走向很明確：通膨上揚，美元走貶，美國公債殖利率曲線陡峭化。薩夫里的職涯跨越學術界、數家投資銀行，也曾擔任基金管理公司Tosca Capital經濟學家，對經濟、市場和資產價格有獨到的見解。

薩夫里指出，三股力量正推升美國通膨：美元貶值（使進口產品更昂貴）、限制移民（勞工短缺助長工資壓力），以及美國總統川普提高關稅。他認為，關稅衝擊大致尚未顯現在經濟數據上，是因為那些是落後指標。

這位經濟學家堅信，不僅關稅會助長通膨，川普幾乎所有的競選政見也會，特別是製造業回岸，以及今夏通過的「大而美」減稅與支出法案，簡直與「印鈔票」無異。

在標題為「通膨製造者vs.鮑爾」研究報告中，薩夫里預言，在白宮強力施壓下，聯準會（Fed）主席鮑爾在位時間可能所剩不多，待不到2026年5月任期屆滿日。

他舉外國實例說，2013年日本銀行總裁白川方明，2021年土耳其央行總裁阿格巴爾，皆因未順從政治領袖的要求降利率，而被趕下台，「關鍵在匯率」。

美元、長期美債看跌

基於對鮑爾、利率走向和通膨的預期，薩夫里看空美元走勢，預言美元將面臨「威利狼墜崖」時刻。

他還預言，倘若川普今年與中國大陸國家主席習近平會晤，可能敲定某種協議，由北京放手讓人民幣對美元升值，並解除港幣釘住美元的聯繫匯率制。

依他之見，如果美元隨Fed連番降息和通膨走高而貶值，美國公債殖利率曲線必定陡峭化--長債殖利率升得比短債殖利率快的情況變本加厲。

薩夫里認為，美國長期公債跌定了，「川普甫對傳統買家發動一波貿易戰，誰會要買美國長債？」債券價格與殖利率呈反向關係。

在那種情境下，他建議投資人買美國抗通膨債券（TIPS）自保。

三類型美股和金價看漲

在停滯性通膨情境下，薩夫里預期，有三類股票可能受惠。大型股/科技巨頭股，因為最有能力把增加的成本轉嫁給消費者。外幣計價海外盈餘占比高的企業。以及資產負債表夠強健，可因應利率走高者。

也因此，薩夫里認為美股標普500指數表現相對良好，但不看好羅素2000或其他只在美國境內營運的中小型股。至於資產負債表上有大量短期債務者，可能變成地雷股，一旦債務到期，恐承擔不起高昂的再融資成本。

薩夫里不建議為了規避美元貶值風險，而投資加密幣，他認為加密幣對美國金融界構成系統性風險。但他看好走勢通常與美元呈負相關的黃金。