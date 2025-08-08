聽新聞
0:00 / 0:00
川普沒擋美國晶片法撥款？環球晶取得2億美元分階段補助
中美晶8日表示，旗下的環球晶6月已獲得美國晶片法案補貼2億多美元，約占總撥款額一半，顯示川普政府並未阻擋補貼發放。
路透報導，這筆資金是去年12月前朝拜登政府宣布的4.06億美元補助案的一環，用以支持該公司在德州與密蘇里州的建廠計畫，以大幅擴張美國的矽晶圓產能。
美國總統川普政府曾對這些補助案是否繼續推行表達疑慮，並表示正重新協商部分「晶片法案」補助內容。商務部長盧特尼克6月說，可能取消部分補助。
環球晶圓5月表示，整體補助將分階段發放，需達成特定里程碑後才會獲得款項。該公司已於同月在德州謝爾曼市啟用造價35億美元的新晶圓廠。
蘋果公司6日宣布加碼投資美國1,000億美元，環球晶圓也表示將與這家iPhone製造商合作，從自家德州廠供應12吋晶圓。
中美晶與環球晶圓董事長徐秀蘭在法說會上指出，這項合作將有助於因應美國內需市場的成長。她說：「若美國需求持續擴大，我們不排除（加快）下一階段的擴張。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言