拉鴻海上車？傳鴻海俄州廠背後買家是軟銀 想拚AI資料中心

彭博資訊報導，鴻海集團本周宣布出售位於美國俄亥俄州的電動車廠，給一家名為CRESCENT DUNE的公司，但背後真正的買家實際上是日本軟體銀行集團（Softbank），軟銀的目的是要讓軟銀與OpenAI及甲骨文公司合作的5,000億美元「星際之門」（Stargate）資料中心計畫儘早上路。

熟悉此事的消息人士表示，軟銀已與鴻海洽談，拉鴻海加入「星際之門」計畫，以及在全美國建立相關的基礎設施。鴻海出售俄州工廠就是軟銀努力的結果。

鴻海本周初宣布，將把俄州的電動車廠區土地、廠房及設備出售給CRESCENT DUNE LLC，交易金額3.75億美元，但並未說明誰是買家背後的機構。消息人士指出，軟銀正是鴻海的對口機構。軟銀與鴻海並未對此消息提出看法。

有了鴻海加入，對軟銀創辦人孫正義而言是一大福音，因為他致力於擴大AI相關硬體的投資。鴻海利用這座工廠進行AI伺服器製造業務，而軟銀可能用這座工廠設立資料中心。

軟銀與鴻海10年前將合作生產軟銀的Pepper人形機器人，今年又成立合資企業，在美國設立數據中心及製造場所，各投資7.35億美元。軟銀對合資企業的投資是否包括買下俄州廠的3.75億美元，目前並不清楚。

軟銀7日公布財報時表示，啟動「星際之門」計畫，耗費時間超乎預期。這是軟銀首次坦承，與OpenAI聯手推動的這個AI項目，陷入停滯。

軟銀財務長後藤芳光在盈餘簡報會上表示，試圖與星際之門的合作夥伴達成共識，包括甲骨文、阿布達比的MGX等，預計不久後將就星際之門的首個資料中心地點，展開具體商討。他說，由於多方參與其中，需要時間形成共識。

孫正義與OpenAI共同創辦人奧特曼，今年1月發布星際之門計畫，承諾將「立即」開始調動1,000億美元，並募款至規模約5,000億美元。不過幾個月後，仍未開始募資、也未動工興建資料中心。彭博5月指出，星際之門的相關談話放緩，是由於市場波動、美國貿易政策的不確定性、質疑AI硬體的財務估值等。