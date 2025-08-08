美國不疊加日本關稅日股勁揚 但亞股大多收低

快訊

中央社／ 香港8日綜合外電報導
日本和美國解決了彼此間對關稅稅率的不同說法，加上索尼等日本重要科技企業公布的財報或財測表現強勁，帶動類股漲勢，東京股市今天收盤應聲勁揚；但亞洲其他股市大多收低。
日本和美國解決了彼此間對關稅稅率的不同說法，加上索尼等日本重要科技企業公布的財報或財測表現強勁，帶動類股漲勢，東京股市今天收盤應聲勁揚；但亞洲其他股市大多收低。 示意圖／AI生成

日本美國解決了彼此間對關稅稅率的不同說法，加上索尼等日本重要科技企業公布的財報或財測表現強勁，帶動類股漲勢，東京股市今天收盤應聲勁揚；但亞洲其他股市大多收低。

法新社報導，日本談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正昨天在華府告訴媒體記者，美方預計修改先前頒布的行政命令，不再對日本疊加15%的對等關稅，並將另外頒布行政命令調降對日本汽車課徵的關稅。

對於世界第4大經濟體日本而言，汽車產業是至關重要的成長動力來源。日本大車廠豐田（Toyota）與日產（Nissan）今天股價收盤分別大漲3.5%和2.8%。

此外，科技業投資大戶、日商軟銀集團（SoftBank ）發布上季成功獲利，歸功於其願景基金（ Vision Fund）豐收；日本科技業巨擘索尼（Sony）也受遊戲業務表現激勵，將全年獲利預估上調。軟銀與索尼今天股價收盤各自大漲10.4%和3.5%。

投資人如今繼續關注美國和若干其他貿易夥伴國間的談判，包括中國及面臨高關稅的印度。美中兩國還在協商是否將原定12日截止的關稅暫緩期再延長90天，市場人士謹慎觀望。

東京股市今天收盤勁揚1.9%，台北和雅加達股市同樣收高。但香港股市收盤下滑0.9%，上海股市收低0.1%，雪梨、首爾、新加坡、威靈頓、曼谷和馬尼拉股市也都收跌。

