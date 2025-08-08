為何庫克贏關稅豁免 陳立武卻成新箭靶？川普差別待遇取決「這步驟」

美國總統川普周四以英特爾執行長陳立武與中國大陸關係匪淺涉及利益衝突為由，要他立刻辭職。前一天，蘋果執行長拜訪白宮並致贈川普一塊附有24K黃金底座的紀念玻璃後，川普隨即宣布，蘋果可豁免於美國對進口晶片加徵的100%關稅。

同樣是美國大企業領導人，為何川普待遇天差地別？金融時報評論指出，關鍵在於一道步驟：讚美川普。

蘋果公司執行庫克深諳此道。川普周三在白宮橢圓形辦公室接見他時，庫克送川普一件精美、昂貴又意義非凡的伴手禮：一塊由iPhone玻璃製造商康寧生產的圓形紀念玻璃，上方刻有兩行字「川普總統：蘋果美國製造計畫」，中央是蘋果logo、下有庫克簽名，以及「2025美國製造」字樣。

庫克當面對川普說：「您一直是美國創新與製造的偉大倡議者，容我對您的領導與投入致上謝忱。」

川普當天隨即宣布對進口晶片重課100%的關稅，但表示蘋果可以豁免，蘋果6日當天股價暴漲5%，一掃數月來股價趴倒在地的陰霾；川普4月宣布「解放日」關稅後，蘋果市值已蒸發7,000億美元。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也明白，「讚美」這招對川普十分有效。川普政府4月切斷輝達AI晶片對中國大陸銷路後，黃仁勳積極與川普政府官員溝通，曾親赴白宮向川普力陳他的論點：應以美國AI技術征服世界，包括中國大陸。當然，他也不忘誇讚川普對美國的願景。結果，川普撤銷了本可能重創輝達全球晶片銷售的出口管制政策。

川普把庫克致贈的黃金底座紀念玻璃擺在辦公桌次日，矛頭對準英特爾新執行長陳立武，指稱他與中國大陸關係匪淺涉及利益衝突，命令他辭職。陳立武過去曾投資中國大陸的半導體業。

Bernstein分析師團隊發布研究報告寫道：「很不幸，陳立武似乎不像其他科技業執行長那般，設法與川普建立私交，那有助於緩和其怒氣。」

除了「諂媚」外，識時務的企業執行長也明白，「敬畏」是與川普打交道的另一種有效工具。烏克蘭總統澤倫斯基2月拜訪川普時，兩人爆發激烈口角，危及美國對烏軍援；特斯拉執行長馬斯克與川普反目後，他名下公司SpaceX與Starlink與美國政府的合約岌岌可危。

這些前車之鑑讓企業執行長學到一個教訓：對付川普不能來硬的，必須改用魅力攻勢。

耶魯大學管理學院管理實務教授索南菲德說：「執行長們不想單獨激怒這隻熊，因為他有仇必報。」