這類職位慘了？印度外包業務巨擘大裁上萬人 AI狂潮下恐只是開端

專家說，印度外包業務巨擘「塔塔諮詢服務公司」裁員逾1萬2000人，顯示AI助長下的廣泛趨勢已然展開，這個規模達2830億美元的產業最終可能在2、3年內減少50萬個就業機會。

路透社報導，塔塔諮詢服務公司（Tata ConsultancyServices）聲稱裁減2%人力是因為技能不符要求，而不是人工智慧（AI）相關的生產力提升，但專家仍將這家印度最大私人企業歷來最大規模的裁員視為外包產業未來趨勢的開端。塔塔諮詢服務公司這次約裁掉1萬2200個中高階管理職位。

截至2025年3月，外包產業共聘僱567萬人，占印度國內生產總值（GDP）7%以上。

總部位於矽谷的Constellation Research公司創辦人兼董事長王瑞光說：「我們處在一場大規模轉型之中，我們所知的白領工作將大幅改變。」他認同其他專家的看法，認為未來可能有更多人被裁員。

專家指出，處境最堪憂的員工包括技術知識較少的單純人事經理、負責在交付軟體給客戶之前測試或揪出故障並確保用戶體驗順暢的人，以及提供基本技術支援和確保網絡及伺服器運作正常的基礎設施管理人員。

科技市場情報公司UnearthInsight創辦人瓦蘇（Gaurav Vasu）說：「未來2、3年，約有40萬到50萬名專業人士可能被裁員，因為他們的技能不符客戶需求。」他還說，其中約7成影響的是有4到12年資歷的勞工。

塔塔諮詢服務公司在裁員之前擁有逾61萬3000名勞工。這家企業今年7月底表示，公司正為適應未來做準備，因此投資新技術、打入新市場、大舉為客戶和公司本身部署AI，以及調整人力模式。

塔塔諮詢服務公司沒有回覆路透社的問題，包括有多少被裁減的員工與AI應用有關、為何不將受影響的員工轉調其他職務等。