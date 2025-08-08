快訊

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁只聽朋友一句話 竟衝台大醫院暴打醫生

疑擦撞號誌燈翻覆…大貨車北宜公路失控墜谷 駕駛昏迷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

這類職位慘了？印度外包業務巨擘大裁上萬人 AI狂潮下恐只是開端

中央社／ 班加羅爾8日綜合外電報導
專家說，印度外包業務巨擘「塔塔諮詢服務公司」裁員逾1萬2000人，顯示AI助長下的廣泛趨勢已然展開，這個規模達2830億美元的產業最終可能在2、3年內減少50萬個就業機會。 路透社
專家說，印度外包業務巨擘「塔塔諮詢服務公司」裁員逾1萬2000人，顯示AI助長下的廣泛趨勢已然展開，這個規模達2830億美元的產業最終可能在2、3年內減少50萬個就業機會。 路透社

專家說，印度外包業務巨擘「塔塔諮詢服務公司」裁員逾1萬2000人，顯示AI助長下的廣泛趨勢已然展開，這個規模達2830億美元的產業最終可能在2、3年內減少50萬個就業機會。

路透社報導，塔塔諮詢服務公司（Tata ConsultancyServices）聲稱裁減2%人力是因為技能不符要求，而不是人工智慧（AI）相關的生產力提升，但專家仍將這家印度最大私人企業歷來最大規模的裁員視為外包產業未來趨勢的開端。塔塔諮詢服務公司這次約裁掉1萬2200個中高階管理職位

截至2025年3月，外包產業共聘僱567萬人，占印度國內生產總值（GDP）7%以上。

總部位於矽谷的Constellation Research公司創辦人兼董事長王瑞光說：「我們處在一場大規模轉型之中，我們所知的白領工作將大幅改變。」他認同其他專家的看法，認為未來可能有更多人被裁員。

專家指出，處境最堪憂的員工包括技術知識較少的單純人事經理、負責在交付軟體給客戶之前測試或揪出故障並確保用戶體驗順暢的人，以及提供基本技術支援和確保網絡及伺服器運作正常的基礎設施管理人員

科技市場情報公司UnearthInsight創辦人瓦蘇（Gaurav Vasu）說：「未來2、3年，約有40萬到50萬名專業人士可能被裁員，因為他們的技能不符客戶需求。」他還說，其中約7成影響的是有4到12年資歷的勞工。

塔塔諮詢服務公司在裁員之前擁有逾61萬3000名勞工。這家企業今年7月底表示，公司正為適應未來做準備，因此投資新技術、打入新市場、大舉為客戶和公司本身部署AI，以及調整人力模式。

塔塔諮詢服務公司沒有回覆路透社的問題，包括有多少被裁減的員工與AI應用有關、為何不將受影響的員工轉調其他職務等。

AI 規模 客戶 印度 裁員

延伸閱讀

美高關稅懲罰買俄油 將印度推向中國大陸陣營？

金磚國「抱團」抗美關稅 巴西魯拉：我要給中、印打電話

金磚國抱團 對抗美政策

川普對北京 可能複製印度模式

相關新聞

被川普點名「立刻辭職」 英特爾CEO陳立武致員工信全文曝光

在被美國總統川普點名英特爾執行長陳立武應該立刻辭職，陳立武今日語重心長寫了一封近700字的信給員工，強調他感謝美國這個國...

習近平將成贏家？美前財長示警川普政策 走上阿根廷經濟衰退老路

美國前財政部長桑默斯警告，美國總統川普的政策恐讓美國走上戰後阿根廷的老路，從原本較為先進的已開發國家淪為經濟落後者。

作風低調竟因竊密疑雲出名 東京威力科創高層親赴台灣善後

東京威力科創（TEL）員工涉嫌竊取台積電（2330）商業機密一案，引發外界質疑，為什麼這個台積電設備供應商會有員工會涉入...

調查揭大陸協助俄無人機產業 供應鏈擴及歐洲、台灣

烏克蘭一項最新調查顯示，中國在協助俄羅斯發展本土無人機產業、落實「國機國造」政策扮演核心要角，運用的供應鏈和貿易夥伴更擴...

這類職位慘了？印度外包業務巨擘大裁上萬人 AI狂潮下恐只是開端

專家說，印度外包業務巨擘「塔塔諮詢服務公司」裁員逾1萬2000人，顯示AI助長下的廣泛趨勢已然展開，這個規模達2830億...

日股收高！美同意關稅不疊加+日企財報亮眼 日經指數漲逾700點

日本企業財報表現亮眼，同時日本對美國協商關稅的談判代表指出，美方已同意普遍關稅不會「疊加」對等關稅，東京股巿今天應聲收高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。