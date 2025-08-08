回應川普要求下台 英特爾陳立武發聲明「與美國優先目標一致」

在美國總統川普公開指稱英特爾執行長陳立武應當下台之後，該公司罕見主動發出聲明，表達英特爾、董事會及執行長陳立武堅定致力於推動美國的國家與經濟安全利益，與總統「美國優先」目標一致，投入重要的相關投資。

英特爾指出，該公司在美國已具備56年的生產製造經驗，並持續在美國半導體研發與製造投入數十億美元，包括在亞利桑那州的新晶圓廠中採用全美最先進的製程技術，同時也是唯一在美國投資開發先進邏輯製程節點的公司。該公司期待持續與政府保持合作。

陳立武也發出給英特爾員工的一封信，由於新聞上有很多討論，他想藉此機會直接跟大家說明。首先，美國已經是他超過40年的家。他熱愛這個國家，並深深感激它給予的機會。他同樣熱愛這家公司，能在這個關鍵時刻領導英特爾，不僅是一份工作，更是一種榮譽。

陳立武說，這個產業給了他許多，而英特爾在其中扮演著關鍵角色，能和大家一起努力，恢復英特爾的實力，創造未來的創新，是他職業生涯中的光榮。英特爾的成功對於美國的科技與製造領導地位、國家安全及經濟實力至關重要。這不僅驅動該公司全球的業務，也是他加入這個團隊的原因，更是其每天前進的動力，推動共同的重要工作，打造更強大的未來。

陳立武也特別強調，關於他過去在華登國際和益華電腦的職務，近期流傳了許多錯誤資訊。他想澄清的是，在產業超過40年的時間裡，他建立了遍布全球及多元生態系的合作關係，並且始終遵循最高的法律和道德標準。他的聲譽建立在信任上，說到做到且以正確的方式去做。這也是他帶領英特爾的方式。

同時，陳立武表示，該公司正在與政府部門積極溝通，針對所提出的問題提供事實說明。他完全認同總統對於推進美國國家與經濟安全的承諾，感謝川普領導促進這些優先事項，他也為能帶領一家與這些目標密不可分的公司感到自豪。

陳立武最後強調，董事會全力支持推動公司轉型、為客戶創新，以及嚴謹執行，並正持續取得進展。今年晚些時候，英特爾將邁向使用全美最先進半導體製程技術的大規模量產，這將是重要里程碑，也是每一位同仁的努力及該公司在美國科技生態系中重要角色的最佳見證。

展望未來，陳立武認為，英特爾使命明確，機會巨大，他很榮幸能與大家一同踏上這段旅程，也感謝員工為公司未來所付出的一切努力。