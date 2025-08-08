習近平將成贏家？美前財長示警川普政策 走上阿根廷經濟衰退老路

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
阿根廷慶祝「忠誠日」時，總統裴隆與夫人艾娃在布宜諾斯艾利斯總統府玫瑰宮陽台上揮手致意。美聯社
阿根廷慶祝「忠誠日」時，總統裴隆與夫人艾娃在布宜諾斯艾利斯總統府玫瑰宮陽台上揮手致意。美聯社

美國前財政部長桑默斯警告，美國總統川普的政策恐讓美國走上戰後阿根廷的老路，從原本較為先進的已開發國家淪為經濟落後者。

桑默斯在彭博電視節目上說：「阿根廷之所以完全走偏，是因為一位透過民主選舉上台的領導人在短短幾年內所做的決策，他追求的是威權，而非獨尊民主。商界和所有參與政治的人應引以為戒。」

裴隆於 1946 年發起民粹運動，在觀察人士眼裡，當年阿根廷是和加拿大、澳洲、紐西蘭並列的經濟高度發展且自然資源豐富的國家。裴隆主張以本土代替進口和高關稅，試圖帶動阿根廷本土工業。智庫 OMFIF 於 2023 年評估指出，貿易保護主義是導致阿根廷經濟衰落的「關鍵政策」。

哈佛大學教授兼彭博電視特約評論員桑默斯說：「隨著國族主義根深蒂固，經濟成功愈來愈取決於誰和政府關係好，而愈來愈不在於誰真正擅長生產品項、與外國競爭，阿根廷的經濟表現因此每況愈下。仔細想想，這個模式和我們現在正在做的事驚人雷同。」

桑默斯強調，美國確實擁有「高度韌性」的制度以及阿根廷當年所沒有的優勢，但他也將現況拿南美國家過去的威權經驗相提並論，包括保護主義、「領袖個人崇拜」，以及對媒體、學界和律師事務所等公民社會部分群體的打壓。

他說，戰後阿根廷以及第一戰次大戰過後部分歐洲國家的威權經驗，都是「非常值得美國人多加留意、而且必須更廣泛討論」的警示。

川普和多位內閣首長認為，華府拿高額關稅當威脅，握有貿易夥伴談判時的籌碼，與部分國家達成的協議，也將為美國拓展出口帶來重大機會。他們也稱讚多國和多家企業承諾投入總額達數兆美元的大型投資計畫。

桑默斯對其中一些承諾表示懷疑。他說：「你根本不知道那代表什麼，因為你不知道基本情境會是什麼。」

桑默斯也警告，未來將有「大量投資流出——因為當抬高所有投入成本時，就讓自己成為一個更麻煩的生產中心。」

「我懷疑，其中一些後果很可能會讓製造業在規模上變小、在品質上變差。」

更廣泛來看，桑默斯表示，「我們正以保護主義和國族主義政策和世界其他國家漸行漸遠」。他說：「更高的投入成本、投資人面對更多不確定性，以及把客戶推開，絕不會是正確的策略。」

桑默斯說：「這裡的確有贏家——我們正在奉行的策略真的有一個贏家，他的名字叫習近平。」

