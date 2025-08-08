作風低調竟因竊密疑雲出名 東京威力科創高層親赴台灣善後

東京威力科創（TEL）員工涉嫌竊取台積電（2330）商業機密一案，引發外界質疑，為什麼這個台積電設備供應商會有員工會涉入此事？動機為何？是否牽涉到日本發展本土晶片產業的野心？

早稻田大學教授長內厚形容，作風向來低調的東京威力科創以這種方式成為焦點，感覺像是一場不幸的意外。

彭博引述知情人士報導，周三上午，東京威力科創各部門的團隊會議上，員工接獲指示不要談論此事。另一名人士說，該公司主管已飛往台灣處理後續事宜。

東京威力科創已表示，目前尚未發現商業機密外洩至第三方的證據，並稱由於案件仍在司法審查中，無法提供更多細節。

資深晶片業人士表示，看不出東京威力科創有任何理由去涉及竊取智慧財產，還冒著破壞和最大客戶關係的風險。台積電是輝達、蘋果的供應商，也是全球在晶片製造設備上支出最多的企業。東京威力科創執行長川合利樹曾表示，東京威力科創能掌握客戶未來長達 10 年的技術規畫，這對提出和開發最有效的晶片設備相當重要，而這樣的合作方式也有助於該公司保持技術領先地位。

早稻田大學教授長內厚說：「台積電是東京威力科創最重要的客戶，也是半導體產業的核心企業。很難想像該公司會不惜賠上這一切來從事任何不法。」

東京威力科創和多數日本企業一樣，正陷於美國和中國大陸這兩大貿易夥伴之間日益升高的緊張局勢中。這家晶片設備製造商約有 40% 的營收來自中國大陸，但受限於美方出口管制而無法向中國大陸銷售部分最先進的設備。北京方面則投入數十億美元扶植本土晶片設備廠商。