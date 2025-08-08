快訊

台灣已經失去川普？美國前顧問的「廢文鬼扯」

共軍封鎖台灣 東南亞各國如何撤僑？兵推揭「新加坡」成為關鍵

一早致電祝沈玉琳「父親節快樂」！潘若迪現身洩他最近病況

優化AI運算 NEO半導體獲記憶體大會最具創新技術

中央社／ 舊金山7日專電

全球記憶體技術大會FMS在矽谷舉行，聚焦AI創新；美光、SK海力士、鎧俠等大廠爭艷。近年以獨創3D技術受關注的台裔新創Neo半導體，今年以專為AI晶片設計的高頻寬記憶體架構X-HBM獲最具創新技術肯定。

全球首屈一指的記憶體和儲存技術大會（FMS: TheFuture of Memory and Storage）5日至7日在加州聖克拉拉（Santa Clara）會議中心登場，是專為下一代記憶體和儲存技術打造的產業盛會，今年聚焦人工智慧（AI）革命，強調AI與儲存技術之結合。

台裔創業家許富菖創辦的Neo半導體（NEOSemiconductor）今年以全球首創、專為AI晶片設計的高頻寬記憶體架構X-HBM，獲大會評選為最具創新技術（Most Innovative Technology ）。台裔梁見後創辦的美超微（Supermicro）亦獲得此殊榮。

美超微以採用輝達（NVIDIA）Grace CPU超級晶片的全快閃儲存伺服器獲獎。

評選委員會主席克拉瑪（Jay Kramer）針對Neo半導體的技術指出，HBM對AI和高效能運算極為關鍵，下一代技術須具備更高頻寬、更大資料密度、及更低功耗，Neo半導體的X-HBM提供16倍頻寬、10倍資料密度、大幅降低功耗，是記憶體技術的躍進。

克拉瑪表示，這項技術創新有潛力重塑AI基礎設施，加速AI應用的採用。

許富菖6日登台發表主題演講，一開場先展示Neo半導體的獨創核心技術3D X-DRAM的測試晶圓，並向全場業界人士和觀眾表示「它來自台灣」，獲得全場熱烈掌聲。

Neo半導體於2023年發表3D X-DRAM作為其核心技術，將傳統動態隨機存取記憶體（DRAM）的儲存單元改造成垂直堆疊架構，以期大幅提升記憶體容量、頻寬與能源效率。今年發表的X-HBM即為奠基在這項核心技術上所延伸出的高頻寬記憶體架構。

展會上，記憶體大廠美光（Micron）、三星（Samsung）、SK海力士、鎧俠（Kioxia）都針對AI發表了最新技術和主題演講，涵蓋多個關鍵應用領域，包括資料中心、高效能運算、邊緣行動裝置、及嵌入式系統，反映AI正全速推動記憶體產業的變革。

X 半導體

延伸閱讀

陳立白一句話、華邦電領記憶體股回神大漲 還有這樁「強強聯手案」添喜

世界機器人大會登場！佳能漲停創天價帶動族群齊揚

不滿軍公教待遇審議委員會無公教代表 全教總批座談是摸頭大會拒出席

大摩：DRAM首選華邦電

相關新聞

Crocs洞洞鞋即將失寵？製造商股價狂跌30%

洞洞鞋製造商卡駱馳（Crocs）周四（7日）股價大跌近30%，因該公司對美國消費者支出前景悲觀，發布的銷售指引令投資人失...

特斯拉傳解散Dojo超級電腦團隊 無人駕駛算力大受挫折

彭博引述知情人士報導，特斯拉已解散 Dojo 超級電腦團隊，負責人班農（Peter Bannon）將離職，也顯示這家電動...

OpenAI 正式推出 GPT-5 程式編寫和推理能力大躍進

OpenAI 推出功能更強大的新一代人工智慧（AI）模型 GPT-5，力爭在美國和中國大陸競爭對手日益逼近之際保持領先。

川普提名白宮經濟顧問米倫 遞補Fed理事

美國總統川普說，他已選定白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）遞補庫格勒出任聯準會（Fed）理事。庫格...

英特爾執行長陳立武和董事會已陷不合 川普施壓落井下石

美國總統川普敦促英特爾（Intel）執行長陳立武下台，認為陳立武涉及利益衝突，有美媒指出，英特爾迄今表面上力挺陳立武，但...

OpenAI發布GPT-5 奧特曼：首次讓人感覺像在和一位博士級專家對話

OpenAI 7日為ChatGPT進行另一次升級，公布最新旗艦AI模型GPT-5，並開放讓數億ChatGPT用戶使用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。