Crocs洞洞鞋即將失寵？製造商股價狂跌30%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
「洞洞鞋」製造商卡駱馳（Crocs）股價7日崩跌近30%。 美聯社
「洞洞鞋」製造商卡駱馳（Crocs）股價7日崩跌近30%。 美聯社

洞洞鞋製造商卡駱馳（Crocs）周四（7日）股價大跌近30%，因該公司對美國消費者支出前景悲觀，發布的銷售指引令投資人失望，並暗示當前流行的「醜鞋風潮」可能即將結束。

卡駱馳周四發布財報，示警本季營收將年減9%至 11%，與路透訪調分析師所預期的微幅成長差距極大。卡駱馳股價收盤大跌29.24%報74.39美元，價格來到三年新低，跌幅也創2011年10月以來的最大單日跌幅。

執行長里斯（Andrew Rees）在財報電話法說會議上說：「我們觀察到美國消費者在非必要支出上採取更謹慎的態度。面對當前與預期中的價格上漲，我們認為他們的支出可能更為抑制。」

里斯也發現消費者偏好正在變化，威脅到讓Crocs洞洞鞋大為受惠的「醜鞋」潮流。他認為，「運動鞋款再次抬頭。2026年的世界盃足球賽與2028年洛杉磯奧運，將有利於Nike和Adidas這類運動品牌。」

卡駱馳表示，經營成本因川普關稅增加，公司要更管控成本，使得提供鞋價折扣的空間變小，連帶擠壓到銷售表現。若在加上利率仍處於高檔，勞動市場冷卻等因素，拖累了美國消費者支出。

Crocs洞洞鞋廣受歡迎，不只全美各地消費者日常愛穿，國家美式足球聯盟（NFL）球星還穿上走紅毯。可是生產的公司現在卻大為緊張，里斯表示，公司已看到「大量證據」，一部分的顧客群變得「超級謹慎」。他說：「客人不僅不購買，甚至連店都不進來。我們看到來客數下滑。」

里斯預期公司的批發和暢貨中心會受到最嚴重衝擊，因為收入較低的消費者偏好在這兩個通路購買。

財務長希利表示，公司預期今年下半年將因關稅損失約4,000萬美元，以依目前供應鏈結構，全年損失恐達9,000萬美元。

卡駱馳上季（4到6月）營收年增3.4%至11億美元，符合分析師預期，主要是國際市場的韌性抵銷了北美市場的銷售下滑。淨損4.923 億美元，因為認列了25億美元收購HEYDUDE案的逾7億美元減計損失。

