美日關稅塵埃落定 東證股價指數歷來首度超越3,000點大關

日本股市走高，東證股價指數（Topix）首度站上3,000點關卡，多家企業公布亮眼財報，加上日本首席貿易談判代表表示，美方同意取消所謂關稅疊加措施，並同步調降汽車關稅。

截至東京時間上午10時16分，東證股價指數上漲1.5%，報3,032.04點；日經225指數上漲1.9%，報41,848.07。

軟銀集團大漲12%，對東證指數貢獻最大，因投資輝達（NVIDIA）和新創投資獲利，單季轉虧為盈。Sony集團股價也大漲，因娛樂事業成長上調獲利預測。

岡三證券資深策略師大下莉奈表示，日本股市「比預期強勁」。她說：「隨著財報季推進，儘管大環境仍有挑戰，多數大型企業的財報並未出現明顯的負面意外。」

大說：「上季企業對情勢的不確定性高到連財測都不敢發布，但現在關稅稅率已正式確定在15%，企業可以將其納入預測。」

汽車製造商走高，日本首席貿易談判代表表示，美方同意取消所謂關稅的疊加措施，並同步調降汽車關稅。