快訊

OpenAI的GPT-5和GPT-4差異在哪？有感變快、1圖看ChatGPT新舊5大比較

台灣寶可夢中心開賣16款新品！夏日必備木木梟草帽、噴火龍毛巾太可愛

遭控「未通報」擅闖台大抓人 移民署道歉了：抓失聯打工移工

美日關稅塵埃落定 東證股價指數歷來首度超越3,000點大關

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
TITLE = Japan Financial Markets CAPTION = In this Wednesday, Dec. 18, 2019, photo, a man walks by an electronic stock board of a securities firm in Tokyo. Stocks were mixed in early trading in Asia on Friday, Dec. 20, 2019, after Wall Street posted mor...【作者：美國聯合通訊社，日期：2019-12-20，數位典藏序號：20191220031641000】
TITLE = Japan Financial Markets CAPTION = In this Wednesday, Dec. 18, 2019, photo, a man walks by an electronic stock board of a securities firm in Tokyo. Stocks were mixed in early trading in Asia on Friday, Dec. 20, 2019, after Wall Street posted mor...【作者：美國聯合通訊社，日期：2019-12-20，數位典藏序號：20191220031641000】

日本股市走高，東證股價指數（Topix）首度站上3,000點關卡，多家企業公布亮眼財報，加上日本首席貿易談判代表表示，美方同意取消所謂關稅疊加措施，並同步調降汽車關稅。

截至東京時間上午10時16分，東證股價指數上漲1.5%，報3,032.04點；日經225指數上漲1.9%，報41,848.07。

軟銀集團大漲12%，對東證指數貢獻最大，因投資輝達（NVIDIA）和新創投資獲利，單季轉虧為盈。Sony集團股價也大漲，因娛樂事業成長上調獲利預測。

岡三證券資深策略師大下莉奈表示，日本股市「比預期強勁」。她說：「隨著財報季推進，儘管大環境仍有挑戰，多數大型企業的財報並未出現明顯的負面意外。」

大說：「上季企業對情勢的不確定性高到連財測都不敢發布，但現在關稅稅率已正式確定在15%，企業可以將其納入預測。」

汽車製造商走高，日本首席貿易談判代表表示，美方同意取消所謂關稅的疊加措施，並同步調降汽車關稅。

日本 指數 美方

延伸閱讀

川普說法曖昧⋯台積電0關稅含台灣生產？網猜：股價還會漲

曾聽取黃仁勳意見 美商長：川普允許在美建廠不被課關稅

美國恐威脅再調高關稅？克魯曼：川普貿易戰彈藥已耗掉大半

100%半導體關稅衝擊台廠？富邦金羅瑋：股市留意三大變數

相關新聞

OpenAI發布GPT-5 奧特曼：首次讓人感覺像在和一位博士級專家對話

OpenAI 7日為ChatGPT進行另一次升級，公布最新旗艦AI模型GPT-5，並開放讓數億ChatGPT用戶使用。

Crocs洞洞鞋即將失寵？製造商股價狂跌30%

洞洞鞋製造商卡駱馳（Crocs）周四（7日）股價大跌近30%，因該公司對美國消費者支出前景悲觀，發布的銷售指引令投資人失...

特斯拉傳解散Dojo超級電腦團隊 無人駕駛算力大受挫折

彭博引述知情人士報導，特斯拉已解散 Dojo 超級電腦團隊，負責人班農（Peter Bannon）將離職，也顯示這家電動...

OpenAI 正式推出 GPT-5 程式編寫和推理能力大躍進

OpenAI 推出功能更強大的新一代人工智慧（AI）模型 GPT-5，力爭在美國和中國大陸競爭對手日益逼近之際保持領先。

川普提名白宮經濟顧問米倫 遞補Fed理事

美國總統川普說，他已選定白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）遞補庫格勒出任聯準會（Fed）理事。庫格...

英特爾執行長陳立武和董事會已陷不合 川普施壓落井下石

美國總統川普敦促英特爾（Intel）執行長陳立武下台，認為陳立武涉及利益衝突，有美媒指出，英特爾迄今表面上力挺陳立武，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。