快訊

羨慕！OpenAI發布GPT-5前一晚「送員工4470萬元」 這些人秒變千萬富翁

比「好看」更重要的事 作家盧怡安的家庭料理哲學

男奔寶雲寺刀挾員工喊要見檢察官 柔道國手視訊女檢一招化解危機

特斯拉傳解散Dojo超級電腦團隊 無人駕駛算力大受挫折

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
分析師曾指出，Dojo 可望成為特斯拉的重要競爭優勢。路透
分析師曾指出，Dojo 可望成為特斯拉的重要競爭優勢。路透

彭博引述知情人士報導，特斯拉已解散 Dojo 超級電腦團隊，負責人班農（Peter Bannon）將離職，也顯示這家電動車製造商自行開發自駕技術晶片的計畫受挫。

消息人士透露，執行長馬斯克已下令終止這項計畫。Dojo團隊最近已有約20名員工跳槽至新成立的 DensityAI，剩餘人員將被分派到特斯拉內部其他資料中心和運算專案。

消息人士說，特斯拉轉而依賴外部技術夥伴，包括運算方面的輝達（NVIDIA）和超微（AMD），晶片製造方面則靠三星電子。

這項決定對多年來的計畫而言堪稱一大轉折，Dojo 曾被定位為特斯拉斥資數十億美元、在人工智慧（AI）競賽中提升運算實力的核心。

Dojo 系統是特斯拉自行設計的超級電腦，用於訓練支撐該公司 Autopilot 和 Full Self-Driving（完全自動駕駛）系統，以及人形機器人 Optimus 的機器學習模型。這套系統可快速處理車輛蒐集的大量數據，以優化公司的演算法。分析師曾指出，Dojo 可望成為特斯拉的重要競爭優勢，摩根士丹利 2023 年曾估計，Dojo可能為特斯拉帶來 5,000 億美元的價值。

彭博本周報導，DensityAI正在開發用於AI資料中心的晶片、硬體和軟體，應用領域涵蓋機器人、AI 代理和汽車等產業。該公司由前 Dojo 負責人 Ganesh Venkataramanan，以及原特斯拉員工 Bill Chang和 Ben Floering共同創辦。

特斯拉上月和三星達成165億美元協議，確保到2033年都有 AI 半導體供應。計畫是由三星的德州新廠製造特斯拉下一代 AI6 晶片，讓供應來源不再只依賴晶片龍頭台積電（2330）。

馬斯克在特斯拉最近一季財報電話會議中暗示了策略轉向，表示公司未來自研技術的後續版本，可能會與合作夥伴的技術趨於一致。他在7月23日的會議中說：「從 Dojo 3 和 AI6 推論晶片來看，直覺上我們會想辦法讓他們趨於融合，基本上成為同一顆晶片。」

團隊 特斯拉 馬斯克

延伸閱讀

馬斯克表態挺川普後 特斯拉品牌忠誠度崩跌

台海若開戰...谷歌蘋果微軟特斯拉會挺台灣嗎？美報告給了答案

佛州1死1傷車禍 特斯拉「具有缺陷」被判賠2.43億

高雄女載2幼女撞車忘拉手煞車！沿路滑行轉彎撞特斯拉 網笑：太神奇

相關新聞

OpenAI發布GPT-5 奧特曼：首次讓人感覺像在和一位博士級專家對話

OpenAI 7日為ChatGPT進行另一次升級，公布最新旗艦AI模型GPT-5，並開放讓數億ChatGPT用戶使用。

特斯拉傳解散Dojo超級電腦團隊 無人駕駛算力大受挫折

彭博引述知情人士報導，特斯拉已解散 Dojo 超級電腦團隊，負責人班農（Peter Bannon）將離職，也顯示這家電動...

OpenAI 正式推出 GPT-5 程式編寫和推理能力大躍進

OpenAI 推出功能更強大的新一代人工智慧（AI）模型 GPT-5，力爭在美國和中國大陸競爭對手日益逼近之際保持領先。

川普提名白宮經濟顧問米倫 遞補Fed理事

美國總統川普說，他已選定白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）遞補庫格勒出任聯準會（Fed）理事。庫格...

英特爾執行長陳立武和董事會已陷不合 川普施壓落井下石

美國總統川普敦促英特爾（Intel）執行長陳立武下台，認為陳立武涉及利益衝突，有美媒指出，英特爾迄今表面上力挺陳立武，但...

MSCI全球指數 將新增台灣這兩檔股票

MSCI宣布調整全球指數（ACWI）成分股，台灣新增兩檔，分別是康霈生技（6919）、川湖科技（2059）。剔除也有兩檔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。