特斯拉傳解散Dojo超級電腦團隊 無人駕駛算力大受挫折

彭博引述知情人士報導，特斯拉已解散 Dojo 超級電腦團隊，負責人班農（Peter Bannon）將離職，也顯示這家電動車製造商自行開發自駕技術晶片的計畫受挫。

消息人士透露，執行長馬斯克已下令終止這項計畫。Dojo團隊最近已有約20名員工跳槽至新成立的 DensityAI，剩餘人員將被分派到特斯拉內部其他資料中心和運算專案。

消息人士說，特斯拉轉而依賴外部技術夥伴，包括運算方面的輝達（NVIDIA）和超微（AMD），晶片製造方面則靠三星電子。

這項決定對多年來的計畫而言堪稱一大轉折，Dojo 曾被定位為特斯拉斥資數十億美元、在人工智慧（AI）競賽中提升運算實力的核心。

Dojo 系統是特斯拉自行設計的超級電腦，用於訓練支撐該公司 Autopilot 和 Full Self-Driving（完全自動駕駛）系統，以及人形機器人 Optimus 的機器學習模型。這套系統可快速處理車輛蒐集的大量數據，以優化公司的演算法。分析師曾指出，Dojo 可望成為特斯拉的重要競爭優勢，摩根士丹利 2023 年曾估計，Dojo可能為特斯拉帶來 5,000 億美元的價值。

彭博本周報導，DensityAI正在開發用於AI資料中心的晶片、硬體和軟體，應用領域涵蓋機器人、AI 代理和汽車等產業。該公司由前 Dojo 負責人 Ganesh Venkataramanan，以及原特斯拉員工 Bill Chang和 Ben Floering共同創辦。

特斯拉上月和三星達成165億美元協議，確保到2033年都有 AI 半導體供應。計畫是由三星的德州新廠製造特斯拉下一代 AI6 晶片，讓供應來源不再只依賴晶片龍頭台積電（2330）。

馬斯克在特斯拉最近一季財報電話會議中暗示了策略轉向，表示公司未來自研技術的後續版本，可能會與合作夥伴的技術趨於一致。他在7月23日的會議中說：「從 Dojo 3 和 AI6 推論晶片來看，直覺上我們會想辦法讓他們趨於融合，基本上成為同一顆晶片。」