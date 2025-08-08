OpenAI 正式推出 GPT-5 程式編寫和推理能力大躍進

OpenAI 推出功能更強大的新一代人工智慧（AI）模型 GPT-5，力爭在美國和中國大陸競爭對手日益逼近之際保持領先。

GPT-5 在周四的線上發表會中亮相，設計上更擅長程式編寫、創意寫作，以及處理複雜問題的推理。本周在向媒體的簡報中，OpenAI 執行長奧特曼形容這是該公司歷來 AI 模型的「重大升級」，並說：「這是第一次，真的像在跟任何領域的專家對話的感覺。」

OpenAI 將從周四起，向所有免費用戶和多數付費 ChatGPT 訂戶開放 GPT-5，教育和企業客戶預定下周獲得使用權。付費用戶可享有較高的使用額度。

負責 OpenAI ChatGPT 團隊的特利（Nick Turley）說，新模型回應速度更快、答覆更精準，捏造內容的情況也比過去的模型少。「和它對話時，感覺就是自然了一點。」

配合 GPT-5 上線，OpenAI 推出四種預設個性，讓 ChatGPT 用戶可以選擇，進一步調整與聊天機器人的互動方式。這些選項初期以「研究預覽」形式提供，包括「憤世嫉俗者」、「機器人」、「傾聽者」和「書呆子」。

OpenAI 表示，GPT-5 還能自行判斷何時該花更多時間思考用戶的問題，且應投入多少時間處理。這種自動化方式，不必由用戶自行選擇要用一般大型語言模型還是推理系統，能更有效運用公司的運算資源，並給出用戶最理想的回應。

在周三的現場示範中（https://youtu.be/0Uu_VJeVVfo），一位研究員展示了如何利用 GPT-5 快速製作一款幫助英語使用者學法文的網頁應用程式。研究員要求應用程式必須「美觀、互動性高」，並包含單字卡、小測驗，以及一款老派的「SNAKE」之類小遊戲。幾分鐘後，ChatGPT 就生成了完整的軟體，包括那款遊戲。

Lovable 共同創辦人兼執行長奧西卡指出，他們發現 GPT-5 在快速開發複雜應用程式方面表現優於其他 AI 模型，例如內建聊天機器人的理財規劃應用程式。

他表示，軟體開發人員在製作此類應用程式時通常需要不斷反覆調整，而新模型能生成更易於維護的電腦程式碼，讓這個過程更輕鬆。他並說，GPT-5 在修正軟體程式錯誤方面的表現也很好。