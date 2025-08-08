川普提名白宮經濟顧問米倫 遞補Fed理事

美國總統川普說，他已選定白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）遞補庫格勒出任聯準會（Fed）理事。庫格勒上周意外宣布辭職，將在本周結束後提前離開聯準會，她的任期原本是到明年1月。

川普在社群平台發文寫道：「他（米倫）從我第二個任期一開始就與我並肩作戰，他在經濟領域的專業能力無與倫比 —— 他將會做得非常出色。」

川普表示，米倫只會做完庫格勒所剩的任期；「我們將繼續尋找正規的接替人選」。

米倫的提名，還需要經過美國參議院的認可。參院目前正值年度八月休會期，預計要到九月初才會開議。即便共和黨議員將他的提名列為優先，核可他的新職可能還是需要數周時間。

米倫擁有哈佛大學經濟學博士學位，一直呼應著川普的降息主張。彭博指出，比起川普其他許多顧問，他以能夠用更冷靜、溫和的語調發表觀點而建立了名聲。然而針對聯準會，他仍是位尖銳的批評者，並曾提出了一些被認為不合常規的央行改革建議。

例如，米倫與現於財政部任職的凱茲（Dan Katz）在2024年3月的一篇論文中，共同提出了長達24頁的聯準會改革方案。文中指出，Fed的政策失誤源於「群體思維」，並批評聯準會越界介入了本不屬於其職責範圍的政治議題。

米倫與凱茲寫道：「聯準會近年來的表現，令人質疑其是否仍在以央行獨立性的最佳實踐，做為行事準則。」

他們兩人還主張將聯準會的貨幣政策職能與銀行監管職能徹底分離，建議取消理事會的銀行監管權。他們認為這一改革能夠「避免貨幣政策決策過程的不必要汙染」。

Integrity資產管理投資組合經理吉爾伯特表示，米倫「不是一個意料中的人選，但仍在市場的預期框架之中」。他認為，「我們現在正式進入了市場的寬鬆周期」，因為米倫將會提供另一個支持Fed寬鬆政策的聲音，強化市場對於聯準會在今年剩餘時間內將降息的預期，一旦理事中有了三位成員認為該降息，聯準會就不太可能維持利率不變。

但也有一些評論者懷疑米倫能有多少影響力。例如喬治梅森大學研究員貝克沃斯就說，米倫任期只有短短幾個月，且就只有一票，不可能引導更多的降息或聯準會的結構性的改變。