英特爾執行長陳立武和董事會已陷不合 川普施壓落井下石

美國總統川普敦促英特爾（Intel）執行長陳立武下台，認為陳立武涉及利益衝突，有美媒指出，英特爾迄今表面上力挺陳立武，但他早和部分董事會成員意見相左，有志難伸。

川普周四在社群平台Truth Social發文說：「英特爾執行長嚴重涉及利益衝突，必須立刻辭職。除此之外別無他法。感謝大家關注這個問題！」

美國共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）本周要求英特爾董事長解釋陳立武在中國大陸的關係，內容包括他在當地半導體業的投資，以及他和大陸軍系公司的關係。

英特爾周四發布新聞稿說，陳立武和董事會「全力推重力美國的國安和經濟利益，並投入大量資金配合總統的『美國優先』政策」。英特爾強調：「英特爾在美國製造已有56年歷史。我們持續投資數十億美元在本土半導體研發和製造，包括在亞利桑那州的新廠，將採用全美最先進的製程技術，也是唯一在美國投資先進邏輯製程節點開發的公司。我們期待與政府持續合作。」

據美媒報導，陳立武4月和商務部長盧特尼克會面約一小時，討論他的整頓計畫。兩人最近又通過電話，並談到本月再度會面，消息透露，盧特尼克曾向陳立武表示，英特爾若有爭取蘋果在內大客戶的可行計畫，政府將會力挺。

英特爾周四股價大跌3.1%至19.77美元，回吐2025年原本小幅的漲幅。

華爾街日報報導，陳立武在上任最初幾個月，就和部分英特爾董事就是否保留製造事業或完全退出等核心問題上意見不一。陳立武最近籌資和收購一家人工智慧公司的計畫，也因董事會成員反對而受阻。

據報導，陳立武3月上任後，蜜月期很快就結束。陳立武和英特爾董事長葉里（Frank Yeary）幾乎立刻就為英特爾是否應繼續為自家和客戶生產晶片，或退出製造事業上意見不合。

英特爾晶片事業去年貢獻約三分之一的營收，但一直處於虧損狀態。不過，有人認為製造事業有助於確保美國的半導體供應鏈安全，在政治上意義重大。

據報導，陳立武也主張，英特爾的晶圓代工業務是該公司成功不可或缺的一環，且必要以確保美國不會仰賴台積電和三星等外國半導體公司。

據報導，英特爾先前也在評估收購一家AI公司。陳立武在內的支持者認為，這將是英特爾追趕輝達和超微等在AI領域領先許多對手的機會。但董事會對此交易遲遲未做決定，如今另一家上市科技公司似乎已準備出手收購此標的。

據說陳立武覺得自己在整頓英特爾受到董事會掣肘。英特爾則透過緊縮開支爭取時間，上月公布財報時宣布裁員15%，並取消在歐洲投資數百億美元興建新晶片廠的計畫，還表示將進一步放慢俄亥俄州新廠的施工進度。