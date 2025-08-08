快訊

獨／法鼓山寶雲寺驚傳男持刀挾持女員工30分鐘 驚險對峙畫面曝

為什麼川普的關稅有威力？ 謝金河：台灣20%「若保持不見得是壞」

OpenAI發布GPT-5免費用！奧特曼讚AI「首次感覺和一位博士級專家對話」

聽新聞
0:00 / 0:00

OpenAI發布GPT-5 奧特曼：首次讓人感覺像在和一位博士級專家對話

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
OpenAI 7日為ChatGPT進行另一次升級，公布最新旗艦AI模型GPT-5，並開放讓數億ChatGPT用戶使用。圖 / 擷取自chatgpt.com
OpenAI 7日為ChatGPT進行另一次升級，公布最新旗艦AI模型GPT-5，並開放讓數億ChatGPT用戶使用。圖 / 擷取自chatgpt.com

OpenAI 7日為ChatGPT進行另一次升級，公布最新旗艦AI模型GPT-5，並開放讓數億ChatGPT用戶使用。

紐約時報報導，在面向記者的簡報會中，OpenAI高管表示，GPT-5是對先前驅動ChatGPT的系統一次「重大升級」，新技術速度更快、準確度更高，且較不容易產生「幻覺」，也就是胡亂編造內容。

OpenAI執行長奧特曼表示，「在明顯和細微的方面，感覺都好很多，GPT-5是首次讓人感覺像在和任何領域的專家對話，一位博士級的專家。」

這是OpenAI首次使用所謂的「推理模型」（reasoning model）來驅動免費版ChatGPT。與先前技術不同，推理模型可以花時間「思考」複雜問題，然後才給出答案。OpenAI主管ChatGPT的副總特利（Nick Turley）說：「對大多數ChatGPT用戶來說，這是他們首次接觸推理，它就是知道何時該『思考』。」

OpenAI表示，新技術比以往模型「感覺更有人情味」，甚至讓新手能夠透過簡短的文字提示，建立簡單的App。一名OpenAI工程師請系統生成一款能幫助學習法語的線上App，系統幾分鐘內就完成。

奧特曼指出，這套系統是OpenAI及其競爭對手朝向最終目標，即通用人工智慧（AGI）邁出的「重要一步」；AGI 是指一台能執行任何人類大腦能做之事的機器。但他也承認，該系統缺乏建造這類機器所需的許多關鍵要素。許多專家也認為，開發AGI尚無明確路徑。

OpenAI 推理 ChatGPT

延伸閱讀

軟銀認了…「星際之門」卡關

「星際之門」計畫陷停滯 軟銀首度坦承：需要更多時間

15億天價挖角被拒 Meta踢到鐵板

MLB／被待7年的道奇交易 奧特曼感性發文：每刻都心懷感激

相關新聞

OpenAI發布GPT-5 奧特曼：首次讓人感覺像在和一位博士級專家對話

OpenAI 7日為ChatGPT進行另一次升級，公布最新旗艦AI模型GPT-5，並開放讓數億ChatGPT用戶使用。

英特爾執行長陳立武和董事會已陷不合 川普施壓落井下石

美國總統川普敦促英特爾（Intel）執行長陳立武下台，認為陳立武涉及利益衝突，有美媒指出，英特爾迄今表面上力挺陳立武，但...

MSCI全球指數 將新增台灣這兩檔股票

MSCI宣布調整全球指數（ACWI）成分股，台灣新增兩檔，分別是康霈生技（6919）、川湖科技（2059）。剔除也有兩檔...

通膨回溫就業卻創疫情後最冷…鮑爾不降息背後 聯準會內部鷹鴿之爭

美國同時面臨通膨壓力與勞動市場放緩，讓聯準會陷入兩難。鮑爾優先關注關稅造成的通膨不確定性，選擇暫時不降息，但他得同時面對來自川普的政治壓力，以及內部的反對意見。

台積電ADR大漲4.9% 市值站穩全球第十超過波克夏

台積電ADR周四（7日）大漲4.9%，收在242.62美元，較台北交易溢價22.4%。

川普豁免在美生產晶片業關稅 台積電ADR大漲4.9% 那指創新高

美國總統川普對幾十個國家的對等關稅正式生效後，美國股市和標普 500 指數周四收低，那斯達克綜合指數則再創歷史新高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。