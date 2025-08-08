OpenAI發布GPT-5 奧特曼：首次讓人感覺像在和一位博士級專家對話

OpenAI 7日為ChatGPT進行另一次升級，公布最新旗艦AI模型GPT-5，並開放讓數億ChatGPT用戶使用。

紐約時報報導，在面向記者的簡報會中，OpenAI高管表示，GPT-5是對先前驅動ChatGPT的系統一次「重大升級」，新技術速度更快、準確度更高，且較不容易產生「幻覺」，也就是胡亂編造內容。

OpenAI執行長奧特曼表示，「在明顯和細微的方面，感覺都好很多，GPT-5是首次讓人感覺像在和任何領域的專家對話，一位博士級的專家。」

這是OpenAI首次使用所謂的「推理模型」（reasoning model）來驅動免費版ChatGPT。與先前技術不同，推理模型可以花時間「思考」複雜問題，然後才給出答案。OpenAI主管ChatGPT的副總特利（Nick Turley）說：「對大多數ChatGPT用戶來說，這是他們首次接觸推理，它就是知道何時該『思考』。」

OpenAI表示，新技術比以往模型「感覺更有人情味」，甚至讓新手能夠透過簡短的文字提示，建立簡單的App。一名OpenAI工程師請系統生成一款能幫助學習法語的線上App，系統幾分鐘內就完成。

奧特曼指出，這套系統是OpenAI及其競爭對手朝向最終目標，即通用人工智慧（AGI）邁出的「重要一步」；AGI 是指一台能執行任何人類大腦能做之事的機器。但他也承認，該系統缺乏建造這類機器所需的許多關鍵要素。許多專家也認為，開發AGI尚無明確路徑。