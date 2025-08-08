OpenAI發布新模型GPT-5 開放給所有用戶

快訊

中央社／ 舊金山7日專電

OpenAI推出新一代模型GPT-5，自今天起向所有用戶，包括未付費用戶開放。公司指出這款模型在寫作、寫程式、醫療輔助上的表現全球最強。OpenAI執行長阿特曼說，用了GPT-5後試著回去使用GPT-4會很痛苦。

OpenAI在2023年3月推出GPT-4，中間推出o系列和GPT-4.1、4.5模型，今天正式推出GPT-5，主打更聰明、更實用、更安全，還有較少幻覺，即捏造答案的情況減少。

在新聞發布會上，OpenAI人員展示如何讓GPT-5設計製作一個網站，給母語為英語者學習法文，提示詞包括美觀、高度互動、能追蹤每日學習進度、使用吸睛主題、設計小測驗等活動。GPT-5能快速生成網頁應用程式，使用者可根據個人需求做出調整。

另外，阿特曼（Sam Altman）與罹癌者對談，該名女性罹癌者分享，指出去年被診斷出不同癌症，收到的報告有許多醫學術語，她請ChatGPT先幫助她釐清資訊，並與醫生的評估進行比對，再做出關鍵決策。她形容，GPT-5更快速、更完整，更像一個「思考夥伴」。

OpenAI的其他部分模型也能執行上述要求，阿特曼則比喻，GPT-5就像蘋果（Apple）轉換至更細膩、更清晰的Retina顯示器，意旨新模型在使用上更自然、更流暢。

阿特曼還形容，「GPT-5是首次讓人有種真的在和某個領域專家對話的感覺」。

GPT-5的另一大特色是它會根據使用者提問，自動選擇是否轉換為推理模型版本，也就是使用者不必再像之前一樣，要自行判斷選用推理模型系列或非推理模型系列。

GPT-5今天起開放給所有用戶，包含未付費、Plus、Pro、Team、Enterprise等用戶。差別是Plus用戶享有更高使用上限；Pro用戶不限使用上限，並可使用GPT-5 Pro。

如果未付費用戶到達使用上限，將轉成GPT-5mini。

另外，微軟（Microsoft）也宣布把GPT-5整合至辦公室生產力工具Microsoft 365 Copilot、一般用戶的Copilot、開發者使用的Azure AI Foundry平台。

OpenAI自2022年底推出ChatGPT，全球活躍用戶估計每週達7億人次。

針對通用人工智慧（AGI）進度，阿特曼僅表示，GPT-5是「通往AGI道路的一大步」。麻省理工科技評論 （MIT Technology Review）評析指出，距離那個目標還有很長的一段路要走。

