台積電ADR大漲4.9% 市值站穩全球第十超過波克夏

台積電ADR周四（7日）大漲4.9%，收在242.62美元，較台北交易溢價22.4%。

台灣加權股價指數周四大漲556.41點收在24,003.77點。台積電（2330）大漲5%收在歷史新高1,180.00元，市值按美元計算達到歷史新高1.2兆美元，站穩全球第十，超越波克夏公司（Berkshire Hathaway）。

美國總統川普對幾十個國家的對等關稅正式生效，美國股市和標普 500 指數周四收低，那斯達克綜合指數則再創歷史新高。

費城半導體指數上漲1.5%，川普宣布對進口半導體課徵 100%的關稅，但表示這不適用於在美國生產或已承諾在美國生產的公司。美光科技和超微（AMD）分別大漲6.7%和2.8%。輝達（NVIDIA）漲0.8%。

道瓊工業指數下跌224.48點，跌幅0.5%，報43,968.64點；標普500指數小跌5.06點，跌幅不到0.1%，報6,340.00點；那斯達克綜合指數漲73.27點，漲幅0.4%，報21242.70點，再創新高。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 147.48 +1.95 148.00 -0.35

中華電 CHT 134.35 +0.62 132.50 1.40

台積電 TSM 1,444.27 +4.86 1,180.00 22.40

聯電 UMC 39.71 -1.04 40.40 -1.72

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價