快訊

獨／法鼓山寶雲寺驚傳男持刀挾持女員工30分鐘 驚險對峙畫面曝

為什麼川普的關稅有威力？ 謝金河：台灣20%「若保持不見得是壞」

OpenAI發布GPT-5免費用！奧特曼讚AI「首次感覺和一位博士級專家對話」

台積電ADR大漲4.9% 市值站穩全球第十超過波克夏

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電示意圖。路透
台積電示意圖。路透

台積電ADR周四（7日）大漲4.9%，收在242.62美元，較台北交易溢價22.4%。

台灣加權股價指數周四大漲556.41點收在24,003.77點。台積電（2330）大漲5%收在歷史新高1,180.00元，市值按美元計算達到歷史新高1.2兆美元，站穩全球第十，超越波克夏公司（Berkshire Hathaway）。

美國總統川普對幾十個國家的對等關稅正式生效，美國股市和標普 500 指數周四收低，那斯達克綜合指數則再創歷史新高。

費城半導體指數上漲1.5%，川普宣布對進口半導體課徵 100%的關稅，但表示這不適用於在美國生產或已承諾在美國生產的公司。美光科技和超微（AMD）分別大漲6.7%和2.8%。輝達（NVIDIA）漲0.8%。

道瓊工業指數下跌224.48點，跌幅0.5%，報43,968.64點；標普500指數小跌5.06點，跌幅不到0.1%，報6,340.00點；那斯達克綜合指數漲73.27點，漲幅0.4%，報21242.70點，再創新高。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 147.48 +1.95 148.00 -0.35

中華電 CHT 134.35 +0.62 132.50 1.40

台積電 TSM 1,444.27 +4.86 1,180.00 22.40

聯電 UMC 39.71 -1.04 40.40 -1.72

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 美國 台積電

延伸閱讀

謝金河：這個世界在驚嚇、驚喜中運轉 財報效應帶來不同命運

股神喊退休 波克夏股價大跌

貿易協議激勵 道瓊飆逾500點、史指續創新高 那指首登2萬1000點

台積電市值突破1兆美元

相關新聞

OpenAI發布GPT-5 奧特曼：首次讓人感覺像在和一位博士級專家對話

OpenAI 7日為ChatGPT進行另一次升級，公布最新旗艦AI模型GPT-5，並開放讓數億ChatGPT用戶使用。

英特爾執行長陳立武和董事會已陷不合 川普施壓落井下石

美國總統川普敦促英特爾（Intel）執行長陳立武下台，認為陳立武涉及利益衝突，有美媒指出，英特爾迄今表面上力挺陳立武，但...

MSCI全球指數 將新增台灣這兩檔股票

MSCI宣布調整全球指數（ACWI）成分股，台灣新增兩檔，分別是康霈生技（6919）、川湖科技（2059）。剔除也有兩檔...

通膨回溫就業卻創疫情後最冷…鮑爾不降息背後 聯準會內部鷹鴿之爭

美國同時面臨通膨壓力與勞動市場放緩，讓聯準會陷入兩難。鮑爾優先關注關稅造成的通膨不確定性，選擇暫時不降息，但他得同時面對來自川普的政治壓力，以及內部的反對意見。

台積電ADR大漲4.9% 市值站穩全球第十超過波克夏

台積電ADR周四（7日）大漲4.9%，收在242.62美元，較台北交易溢價22.4%。

川普豁免在美生產晶片業關稅 台積電ADR大漲4.9% 那指創新高

美國總統川普對幾十個國家的對等關稅正式生效後，美國股市和標普 500 指數周四收低，那斯達克綜合指數則再創歷史新高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。