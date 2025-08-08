川普豁免在美生產晶片業關稅 台積電ADR大漲4.9% 那指創新高

美國總統川普對幾十個國家的對等關稅正式生效後，美國股市和標普 500 指數周四收低，那斯達克綜合指數則再創歷史新高。

費城半導體指數上漲1.5%，川普宣布對進口半導體課徵 100%的關稅，但表示這不適用於在美國生產或已承諾在美國生產的公司。台積電ADR大漲4.9%。美光科技和超微（AMD）分別大漲6.7%和2.8%。輝達（NVIDIA）漲0.8%。

道瓊工業指數下跌224.48點，跌幅0.5%，報43,968.64點；標普500指數小跌5.06點，跌幅不到0.1%，報6,340.00點；那斯達克綜合指數漲73.27點，漲幅0.4%，報21242.70點，再創新高。

英特爾(Intel)下跌3%，川普在社交媒體上寫道，英特爾執行長陳立武「有利益衝突」且「必須辭職」。

美國公債殖利率小幅走高。在下午進行的30年期公債標售表現疲軟後，公債殖利率回升，據Tradeweb的數據，10年期公債殖利率收盤報4.243%。

美國持續申領失業救濟金人數飆升至2021年11月以來的最高水準，增添勞動市場走弱的跡象。

川普表示，他將提名白宮經濟顧問委員會主席米蘭接替聯準會（Fed）庫格勒未完的任期。

CME的FedWatch工具顯示，市場對Fed 下個月降息至少25個基點的預期為93.2%，略低於前一交易日的94.6%，但遠高於一周前的37.7%。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo 說：「市場的漲勢開始顯得有些倦怠。美股因企業獲利數據上漲，當然市場基本上忽略了很多關稅消息。」

蘋果（Apple）執行長庫克周三在白宮宣布投資國內製造業的計畫，股價第二天續漲3.2%。川普也宣稱蘋果豁免於關稅。

關稅仍給其他美國跨國公司造成麻煩。Ralph Lauren大跌6.5%，這家服裝生產商表示，與關稅相關的成本將擠壓其今年的利潤。

卡特彼勒(Caterpillar)下跌2.5%，拖累道瓊工業指數走低，這家設備製造商本周曾就關稅的影響發出警告。另外，卡駱馳(Crocs)股價暴跌29%，該公司表示，預計每年將因關稅遭受9,000萬美元的損失。

禮來公司(Eli Lilly)股價大跌14%，該公司公布試驗性減肥藥的新研究結果不佳，此藥原本備受期待。

IPO市場依然火熱，航天公司Firefly Aerospace周四上市交易。這家總部設於德州的股價收在60.35美元，遠高於45美元的IPO價格。