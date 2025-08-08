聽新聞
馬士基調高2025年全年財測

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

面對美國川普政府發動的貿易戰，全球海運巨擘馬士基（Maersk）反而調高今年財務展望，反映北美以外地區的需求持續強韌，激勵該公司7日股價一度大漲6%，為近三個月來的盤中最大漲幅。

馬士基7日說，今年全球貨櫃航運市場將擴張2%至4%，優於該公司原先估計的萎縮1%到成長4%；並估計2025年稅息折舊及攤銷前基礎利潤（underlying EBITDA），將在80億到95億美元之間，高於原先估計的60億到90億美元。

執行長柯文勝受訪時表示，貿易關稅的不確定性，使美國情況黯淡，但中國大陸的製造業熱潮，在其他地區激起非常強勁的需求；這對馬士基來說，造就了極佳的訂價環境。他說，「非常強韌的需求」，來自中國電動車與再生能源方案等領域的出口增加。

柯文勝指出，「世界其他地方的貿易，足以彌補美國貿易弱勢，而且還有餘。人們高度聚焦於關稅、以及可能影響。但重要的是，不要忘記全世界85%的貨櫃運量並非進出美國」。

至於馬士基第2季財報，EBITDA年增7%至23億美元，銷售年增3%至131億美元，雙雙擊敗分析師預期。

費恩利證券分析師迪瓦德說，所有部門的盈餘均走強，加上航運費率和運量略升，使馬士基表現超越預期。

