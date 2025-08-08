軟銀認了…「星際之門」卡關

軟銀集團受惠於輝達持股，上季淨利遠優預期，但表示啟動「星際之門」（Stargate）計畫，耗費的時間長於預期。這是軟銀首次坦承，與OpenAI聯手推動的美國人工智慧（AI）項目，陷入停滯。

軟銀財務長後藤芳光在盈餘簡報會上表示，試圖與星際之門的合作夥伴達成共識，包括甲骨文、阿布達比的MGX等，預計不久後將就星際之門的首個資料中心地點，展開具體商討。他說，由於多方參與其中，需要時間形成共識。

軟銀創辦人孫正義與OpenAI共同創辦人奧特曼，1月發布星際之門計畫，承諾將「立即」開始調動1,000億美元，並募款至規模約5,000億美元。不過幾個月後，仍未開始募資、也未動工興建資料中心。彭博5月指出，星際之門的相關談話放緩，是由於市場波動、美國貿易政策的不確定性、質疑AI硬體的財務估值等。

與此同時，軟銀7日公布，4至6月的季度淨利達4,220億日圓（29億美元），較分析師的平均預估值高出一倍以上，因該集團重押輝達，而輝達股價今年來急漲30%左右。另外，得益於酷澎等估值攀升，軟銀願景基金獲利也達4,514億日圓。

軟銀孫正義積極投資AI，與多家相關公司結盟、並持有股票。軟銀將手上的輝達持股部位，增至約30億美元，且投資於台積電（2330）與資料中心巨擘甲骨文等。投資人樂觀期望，軟銀處於有利位置，可從AI成長中獲利，帶動今年迄今股價飆升36%。

然而，軟銀承諾的投資項目不斷增加，外界擔心該如何出資，導致集團股價遠低於持有資產的估值。財務長後藤芳光說，直到最近的股價折扣幅度，還超過50%，但差距逐漸縮小，是件好事；人們開始了解，軟銀的方向是正確的。