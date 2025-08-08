英國再降息 一年來第五次

英國央行7日決議調降利率，但創下歷來必須經過兩輪投票才達成決議的首例，凸顯決策官員在擔心通膨與就業市場減弱之間左右為難。

由九人組成的英格蘭銀行（BoE，央行）貨幣政策委員會（MPC）第一輪投票結果是4：4：1，未能做出多數決。第二輪投票才以五票贊成降利率、四票支持按兵不動，決定將基準利率調降1碼（0.25個百分點）至4%，是去年8月來第五度降息。這是MPC成立28年迄今，首次必須投票兩輪，才達成利率決策。

決策官員意見分歧，凸顯對通膨看升以及失業情況惡化的因應對策不同。

BoE調高通膨率預測，估計到9月時將從目前的3.7%升至4%的高峰，是央行2%通膨目標的兩倍。央行聲明說：「整體而言，MPC研判，中期通膨壓力的上行風險已自5月來已稍微升高。」央行如今認為，要到2027年第2季，通膨率才可能降回2%目標，比原估時程晚三個月。

央行同時預測，第3季經濟成長率可達0.3%，比第2季加速；2025年預估成長率上修至1.25%。但央行表示，目前經濟景氣仍受抑制，而且最近失業情況日趨惡化。近幾個月來，英國就業市場已減弱，主因是財政大臣里夫斯加稅，以及美國總統川普加徵關稅對英國雇主造成衝擊。稅務資料顯示，工黨政府提高薪資稅後，英國已流失18.5萬個工作。

整體而言，央行重申，未來進一步降息將採取「循序漸進和謹慎的做法」，但政策聲明中增加一行訊息，暗示這波降息循環可能接近尾聲。

央行聲明：「隨著本行利率調降，貨幣政策的限制性已降低。」有別於之前直言政策仍具限制性。聲明重申，並無預設的利率路徑。

BoE總裁貝利說，降息是「相當平衡」的決定，儘管「利率仍走下坡路，但未來進一步降息必須循序、謹慎行事」。

利率決策宣布前，經濟學家預料，央行內部支持按兵不動力量減弱。從投票結果可看出，央行內部對如何因應經濟成長減弱和通膨復熾的歧見擴大。相形之下，美國聯準會今年一直維持利率不變，以評估通膨壓力。

歐洲央行（ECB）自去年6月來已降息八次，比BoE還多三次。ECB預估，歐元區通膨率可望保持在2%以下。BoE利率決策公布前，投資人大多認為11月會再降息一次，然後在2026年再降一、兩次。