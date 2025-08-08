蘋果美國製造 喊建構矽鏈 聯手台積、三星、博通等夥伴

蘋果宣布在美國加碼投資1,000億美元，使其未來四年對美的投資總額達到6,000億美元，並啟動全新的「美國製造計畫」（AMP），將在國內建立一條矽供應鏈，預計今年為蘋果產品生產190億顆晶片，合作夥伴包括台積電（2330）、環球晶、三星電子、博通、德儀等公司。

未來四年蘋果計劃在美國直接招募2萬人，其中絕大多數專注於研發、矽工程、軟體開發，以及人工智慧（AI）和機器學習領域，而在美國生產的蘋果零件將運往全球客戶。

各企業在美投資計畫

根據蘋果官網公布的一張標題為「6,000億美元美國投資」的資訊圖表，該公司在全美50個州的供應商和合作夥伴創造了45萬個就業、在79家美國工廠生產，以及與康寧、德儀、Amkor、博通、環球晶和台積電等公司合作，擴大美國製造。

在標題為「蘋果美國製造計畫」的另一個資訊圖表中，蘋果揭示「所有iPhone和Apple Watch玻璃蓋板都將在美國生產、使用MP Materials公司生產的美製稀土磁鐵，以及在美國建立端到端的矽供應鏈」。

蘋果將透過全新的AMP與其供應商合作，加速該公司在美國的生產。首批AMP的合作夥伴包括康寧、Coherent、環球晶美國公司（GWA）、應材、德儀、三星電子、格羅方德、 Amkor和博通。

蘋果正主導在美國建立一條端到端的矽供應鏈，這條供應鏈預計在2025年為蘋果產品生產超過190億顆晶片，其中包括位於亞利桑那州的台積電。這家iPhone製造商並正與環球晶美國公司合作，首度為美國半導體工廠生產先進晶圓。位於亞利桑那州鳳凰城的台積電和位於德州的德儀等美國晶片工廠將使用GWA的12吋晶圓，為在美國及全球銷售的iPhone 和iPad生產晶片。

蘋果也與三星德州奧斯汀廠合作，推出一項全球從未使用過的創新晶片製造技術，將提供可優化iPhone等產品功耗和效能的晶片。蘋果也與博通和格芯合作，在美國開發和生產更多蜂巢半導體零組件，對蘋果產品的5G通訊至關重要。

蘋果還將擴大與康寧合作，將全球最大、最先進智慧手機玻璃生產線遷至肯塔基州的一座工廠，意味著全球銷售的每一支iPhone和Apple Watch都將採用肯塔基州製造的蓋板玻璃。