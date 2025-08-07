「這家健身器材商」財測差還打算再裁員 為何股價飆漲一成？

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
健身器材製造商派樂騰股價7日早盤勁揚。美聯社
健身器材製造商派樂騰（Peloton）上季營收再次下滑，本季營收展望也低於預期，該公司還將再度裁員。不過，隨著投資人對派樂騰振衰起敝的計畫投下信任票，該公司股價7日早盤大漲逾一成。

派樂騰7日公布，6月止的2025年度第4季營收為6.07億美元，比上年度同期下滑6%，但優於預期；淨利為2,160萬美元，扭轉一年前同期虧損3,050萬美元的頹勢。展望7月開始的2026年度第1季，派樂騰預估營收將介於5.25億至5.45億美元，低於華爾街預期，從區間中點來看下滑12%。2026年度全年營收預料將介於24億至25億美元，符合分析師預估，意味營收將下滑2%。

派樂騰繼2025年度砍掉2億美元營運支出後，計劃2026年度再削減1億美元，其中半數將來自削減間接成本，例如重新與供應商協商合約，另一半則會來自裁掉6%人力。派樂騰執行長史登（Peter Stern）在致股東信中說：「這並非輕率決定，因為許多優秀團隊成員將受影響，但我們認為這對本公司事業長期健康而言是必要之舉。」

值得注意的是，派樂騰硬體用戶上季運動時間比上年度同期增加4%，2025年度表現也優於自家財測，而且自由現金流增加。史登向投資人承諾今年底前將推出新產品，並透露派樂騰將把美國微型商店數量從一家提高至10家、擴大第三方零售供給及讓自家教練參加更多活動。派樂騰也將成立向健身房銷售器材的整合部門，並承諾拓展國際事業版圖。

派樂騰股價7日早盤勁揚11.6%，報7.89美元。

