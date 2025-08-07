英國央行降息1碼至4% 決策官員意見分歧

快訊

中央社／ 倫敦7日綜合外電報導
英國央行總裁貝里。圖／法新社
英國央行英格蘭銀行（BoE）貨幣政策委員會今天以5票比4票的差距，決議調降基準利率調1碼至4%。表決時有4名決策官員因擔憂通膨率過高，主張基準借款利率應按兵不動。

路透社報導，由於首輪投票難以達成共識，貨幣委員會（Monetary Policy Committee，MPC）不得不舉行歷來首見的第2輪投票。

針對如何因應通膨攀升和近來失業情況加劇，貨幣政策委員會難以取得共識。央行預估，通膨率可能很快就會比先前設定的2%目標高出1倍。

首輪投票結果分歧，贊成降息1碼者有4票，贊成利率按兵不動者也有4票；最後1名貨幣政策委員會外部委員泰勒（Alan Taylor）則支持降息2碼（0.5個百分點）。

進入第2輪投票後，央行總裁貝里（Andrew Bailey）和其他4名成員，以5比4一票之差，通過將基準利率從現行的4.25%調降1碼至4%。

支持利率維持在4.25%按兵不動的成員，包含負責貨幣政策的央行副總裁隆巴德利（ClareLombardelli），這是她首次跳脫多數成員支持的立場；此外還有央行首席經濟學家皮爾（Huw Pill）。

BoE也重申其指引，即在進一步降低借款成本方面採用「漸進、謹慎的方式」，但該行也在有關未來展望的訊息中新增1個線索，暗示降息週期可能即將結束。

BoE指出，「隨著央行調降基準利率，貨幣政策限制性也已降低」，意味央行不再直接表明這個政策仍具限制性。央行也重申，並未針對借款成本預設路徑。

