美股早盤／川普晶片關稅含廣泛豁免！台積ADR瘋漲近7% 三大指數齊漲

在科技股帶動下，美股7日早盤上漲，因美國總統川普新公布的晶片關稅包含廣泛豁免。道瓊工業指數上漲268點，或0.6%；標普500和那斯達克指數分別漲0.6%和0.8%；費城半導體指數漲2.4%；台積電ADR漲近7%。

川普6日盤後宣布，將對進口晶片課徵高達100%的關稅，但不包含「在美國設廠」的公司。輝達（Nvidia）股價7日早盤上漲1.5%，超微（AMD）則大漲2.9%。

蘋果公司早盤股價也大漲2.1%，因該公司宣布將在未來四年加碼投資美國1,000億美元，這筆金額將加在蘋果今年2月宣布投資的5,000億美元之上。

川普6日在白宮橢圓形辦公室表示：「我們將對晶片和半導體加徵非常龐大的關稅。但對蘋果等公司來說的好消息是，如果你有在美國建廠或已經承諾建廠，當然還有承諾要在美國建廠，你將不會被收費。」

此外，新公布的經濟數據也支撐著市場信心，包括勞工部7日公布的上周初領失業救濟金人數，比前一周增加了7,000人至22.6萬人，高於市場預期的22.1萬人，暗示美國經濟可能仍舊維持穩健。

個股方面，運動器材製造商派樂騰（Peloton）7日早盤上漲9%，因該公司上季財報亮眼，營收表現超出市場預期；藥廠禮來（Eli Lilly）早盤重挫逾11%；英特爾股價則跌約1.6%，因川普在社群媒體發文要求其執行長陳立武辭職。