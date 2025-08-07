超乎想像！專家點輝達「最被低估的部門」 業績如火箭般飛速成長

輝達預定本月27日公布第2季財報，外界將聚焦資料中心的人工智慧（AI）晶片銷售，但知名科技分析師孟斯特（Gene Munster）認為，輝達的網通業務遭到嚴重低估，網通也是打造AI基礎設施的關鍵，該部門業績如火箭般飛速成長。

深水資產管理公司的管理合夥人孟斯特指出，網通是輝達最被低估的業務，程度遠超想像；這個部門未獲關注，是因只占營收的11%，但該部門如火箭般成長。輝達上一年度的資料中心營收達1,151億美元，其中129億美元出自網通，貢獻程度超越輝達的第二大部門遊戲業務。

輝達網通產品由NVLink、InfiniBand、乙太網路解決方案組成。該部門資深總裁戴爾林（Kevin Deierling）說，公司須處理三種不同網路，第一種是NVLink技術，伺服器機櫃內的單一或多個伺服器，上頭的繪圖處理器（GPU）可透過NVLink連接，以便相互溝通、提高整體表現。其次是InfiniBand，可以連結資料中心內的多個伺服器節點，形成龐大的AI電腦。再來，儲存和系統管理的前端網路，可用乙太網路相連。

戴爾林說，需要這三種網路，才能打造巨大的AI級電腦、或是中等規模的企業級AI電腦。網通技術不只能協助晶片與伺服器相聯，也能以最快速度通訊。想把一系列伺服器當成單一運算單位使用，各伺服器需要能高速溝通。

孟斯特解釋，輝達若沒有網通，會截然不同；少了該公司的網通技術，人們添購輝達晶片時，所期望的晶片表現不會成真。