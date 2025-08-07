三星獲蘋果委託生產iPhone晶片 台積電熊本廠訂單有危險？

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
蘋果宣布，將攜手三星美國德州廠推出生產晶片的創新新技術。路透
蘋果宣布，將攜手三星美國德州廠推出生產晶片的創新新技術。路透

三星電子據傳將生產用於蘋果iPhone的數位影像感測器，顯示在美國總統川普強化關稅政策之際，這家南韓晶片製造商的美國投資逐漸奏效。

蘋果6日宣布，將攜手三星旗下位於美國德州奧斯汀的半導體工廠，推出生產晶片的創新新技術，強調這項技術過去從未在全球任何地區使用。蘋果和三星未提供將部署的技術細節，但知情人士向英國金融時報（FT）透露，三星將生產用於讓智慧手機相機捕捉影像的三層堆疊影像感測器，這些感測器將用於蘋果預料明年將推出的iPhone 18。

蘋果在聲明中說：「藉由把這項技術率先引進美國，這座工廠將提供強化蘋果產品電力與表現的晶片，這些產品包括銷往全球的iPhone裝置。」

南韓首爾祥明大學半導體工程教授李鍾煥（音譯）表示，這項協議意味Sony將不再是蘋果唯一影像感測器供應商。李鍾煥說：「蘋果將偏好三星而非Sony，原因是Sony未在美國設廠。」

Sony影像感測器由台積電在日本熊本生產，Sony在聲明中表示，仍相信就提供客戶感測器技術而言，該公司占據有利地位。Sony 7日下修本年度關稅預估衝擊，從1,000億日圓（6.8億美元）調降至700億日圓。

