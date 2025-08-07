指逼台積電加碼投資無助美國安 前AMD高管曝「這麼做」才有搞頭

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
知名科技產業分析師穆黑德說，逼台積電加碼在美國設廠，無助於美國國安。圖／路透社
前AMD高管、知名科技產業分析師穆黑德（Patrick Moorhead）6日在X發文表示，逼迫台積電加碼投資美國，對增進美國國安沒有太大助益。

他說：「只要台積電的智慧財產權還保留在台灣，並遭到中國侵略，我們在美國就不會有下一代節點的技術，而是落到中國手上。屆時美國台積電晶圓廠的技術將過時，停留在過去。我寧願有一半的台積電IP工程師赴美，也不要另一座晶圓廠。」

「屆時會像是在太空競賽中，我們擁有火箭製造工廠，卻沒有來自德國的火箭工程師。我們將空有工廠，卻無力製造。」

火箭 美國 太空 台積電

