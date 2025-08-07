指逼台積電加碼投資無助美國安 前AMD高管曝「這麼做」才有搞頭
前AMD高管、知名科技產業分析師穆黑德（Patrick Moorhead）6日在X發文表示，逼迫台積電加碼投資美國，對增進美國國安沒有太大助益。
他說：「只要台積電的智慧財產權還保留在台灣，並遭到中國侵略，我們在美國就不會有下一代節點的技術，而是落到中國手上。屆時美國台積電晶圓廠的技術將過時，停留在過去。我寧願有一半的台積電IP工程師赴美，也不要另一座晶圓廠。」
「屆時會像是在太空競賽中，我們擁有火箭製造工廠，卻沒有來自德國的火箭工程師。我們將空有工廠，卻無力製造。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言